URBAN DRIVESTYLE und SWOBBEE bieten ab sofort ein innovatives Wechselakku-System für die UD Bikes der neuen Generation

• Das neue Modell UNI Swing NG der Berliner Bike Manufaktur setzt auf die moderne Lithium-Eisen Akku-Technologie der Firma AES

• In Kombination mit einem Swobbee Wechselakku-Abo wird Neue Mobilität vorangetrieben

• Das erste B2C Wechselakku-System ist in Berlin mit dem „Berlin Bike Booster“ gestartet

Der E-Bike-Hersteller Urban Drivestyle und das Berliner GreenTech-Startup Swobbee haben mit dem Berlin Bike Booster (BBB) in diesem Jahr das erste B2C Wechselakku-Abo-Modell gelauncht. Jetzt präsentiert die E-Bike Manufaktur das Modell UNI Swing NG mit neuester AES Akku-Technologie, kompatibel mit der innovativen Akku-Wechselinfrastruktur von Swobbee.

Die exklusiven Fat-E-Bikes im Signature-Look der Berliner Manufaktur sind ideale Begleiter für ausgedehnte Fahrten im urbanen Umfeld. Die UNI Swing NG ist das neuste Modell und wurde in Berlin Adlershof entwickelt und wird dort handgefertigt. Durch die neue, umweltfreundliche und wartungsarme Akku Technologie und mit Hilfe der Swobbee Wechselakku-Stationen erreicht man im Stadtgebiet Berlins eine unendliche Reichweite.

Das Pilotprojekt des B2C Wechselakku-Abos ist im Juni in Berlin als Kooperation des Battery & Charging-as-a-Service Anbieters Swobbee GmbH und des Berliner E-Bike Herstellers Urban Drivestyle GmbH gestartet. Im Rahmen der erfolgreich angelaufenen Kampagne BBB haben 100 Mobilitätsbegeisterte die Möglichkeit, die Urban Drivestyle E-Bike-Modelle UNI Swing NG und UNI MK Classic vergünstigt ohne Akku zu erwerben. Nach zwei Jahren wird der Akku an die Teilnehmer übergeben. Die Wechselakkus von AES sind Litium-Eisen-LiFePO4-Akkus der neuesten Bauart. Diese laden schneller als Litum-Ionen-Batterien, sind wesentlich schadstoffärmer, wartungsärmer, langlebiger und kälteresistent.

Als erstes Modell der Urban Drivestyle GmbH wird nun die UNI Swing NG mit dem neuen Akkusystem ausgestattet. Sie ist der optimale Begleiter für alle, die auch mal mehr mit dabei haben: Das neue Akku-System, sowie die stabilen Gussfelgen machen den neuen Look aus und sorgen für Komfort. Der tiefe Einstieg der E-Bikes ermöglicht das einfache Transportieren von großen und kleinen Lasten und auch der Kindersitz kann bequem montiert werden. Zudem bietet die UNI Swing NG als einziges Modell die Möglichkeit, zwischen der kurzen Sitzbank und dem Langsattel für zwei Fahrer zu wählen.

„Berlin Bike Booster ist ein Meilenstein, der einen neuen Abschnitt in der urbanen Mobilität einläutet und die Mobilitätswende voranbringt“, so Tobias Breyer, Head of Marketing und Co-Founder von Swobbee.

„Unsere stylishen E-Bikes verbinden auf einzigartige Weise Fahrvergnügen mit Funktionalität und Drivestyle. Wir setzen bei allem konsequent auf Mehrwert für unsere Kund:innen und daher freuen wir uns besonders, gemeinsam mit Swobbee dieses einzigartige Angebot machen zu können“, erklärt Tilmann Eberhard von Urban Drivestyle.

Quelle M3E GmbH