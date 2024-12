Urbaneer Totebag von Lilienthal Berlin

Auch voll beladen noch unbeschwert durch den Tag – die Urbaner Totebag von Lilienthal Berlin

Die Urbaneer Collection von Lilienthal Berlin bekommt Zuwachs: Mit der extragroßen Urbaneer Totebag präsentiert das Berliner Label eine innovative Alltagstasche, die Funktionalität und Design miteinander vereint und sich flexibel den Bedürfnissen urbaner Nutzer*innen anpasst. Ob als klassische Tragetasche mit Henkeln (Handles), mit zusätzlichem Stauraum durch das innovative Flap-Element um die Tasche herum oder im Set mit beiden Varianten zum Wechseln – die Totebag bietet in drei Varianten für jede Situation und jeden Stil die ideale Lösung.

Eine Tasche, viele Möglichkeiten: Drei Versionen für maximale Flexibilität und Stil

Die Urbaneer Totebag ist in drei Ausführungen erhältlich, die Funktionalität mit modernem Design verbinden:

Version 1: Urbaneer Totebag + Handles

Die klassische Tragetasche mit robusten Henkeln und zusätzlichem Strap für die Verwendung als Umhängetasche – zeitlos und vielseitig einsetzbar.

Version 2: Urbaneer Totebag + Flap

Der innovative Flap für einen funktionaleren Look ersetzt die Henkel und bietet zusätzlichen Stauraum, Easy-Access-Zugriff für zum Beispiel eine Flasche und versteckte Taschen für Wertgegenstände.

Version 3: Urbaneer Totebag + Handles & Flap

Das Set kombiniert Handles und Flap und sorgt so für maximale Flexibilität – ideal für alle, die ihren Stil je nach Anlass anpassen möchten.

Ein extralanger Schultergurt, der in allen Varianten enthalten ist, ermöglicht zudem das Tragen als Umhängetasche. Ob für das Büro, die Freizeit oder den Einkauf – die Urbaneer Totebag passt sich nahtlos an unterschiedliche Anlässe sowie an den persönlichen Stil und den Look ihrer Träger*innen an.

Vom Meeting bis zum Yoga-Kurs: Die eine Tasche für den urbanen Alltag

Mit einem Volumen von 12 bis 15 Litern und sechs separaten Fächern bietet die Urbaneer Totebag ausreichend Platz und Struktur für alles, was der Tag verlangt: vom Laptop und der Sportkleidung bis hin zu kleineren Essentials wie Schlüssel, Sonnenbrille oder Geldbörse. Funktionale Features wie ein Schlüssel-Loop, ein D-Ring zum Befestigen eines Karabiners, geschützte Innenfächer für empfindliche Gegenstände und versteckte Fächer für Wertgegenstände bieten dabei zusätzliche praktische Lösungen für den Alltag in der Stadt

DAS SAGT DIE DESIGNERIN

„Mit der Urbaneer Totebag wollten wir die eine Tasche für alle Situationen des Tages gestalten – vom Business- Kontext über sportliche Aktivitäten bis hin zum Einkauf im Biomarkt. Sie bietet genug Platz, um alle Essentials zu verstauen und lässt durch die vielen kleinen Taschen gleichzeitig noch genug Spielraum für die kleinen Extras, auf die man nicht verzichten möchte. Durch die verschiedenen Trageweisen und das modulare Prinzip verbindet sie modernes Design, das zu jedem Style passt, mit praktischer Funktionalität und Flexibilität.” Antonietta Coccia, Produktdesignerin

Robust und wetterfest

Die Urbaneer Totebag besteht aus recyceltem PET (RPET 900D und RPET 150D) und ist besonders langlebig sowie wasserabweisend. Aluminiumhaken und widerstandsfähige Materialien sorgen für Stabilität – selbst bei schweren Einkäufen oder regnerischem Wetter bleibt die Tasche zuverlässig im Einsatz.

DAS MACHT’S NACHHALTIG:

Langlebige Qualität durch Verwendung sorgfältig ausgewählter nachhaltiger Materialien

Nachhaltige Verpackungen und umweltfreundlicher Versand

Faire Standards in der Lieferkette nach Amfori BSCI

Kompensation aller in der Produktion anfallenden Emissionen durch die Finanzierung von zertifizierten Klimaschutz-Projekten gemeinsam mit ClimatePartner

Daten:

GRÖSSE: 40 x 45 x 5 cm

VOLUMEN: 12 – 15 Liter

FÄCHER: Großer Innenbereich mit verschieden großen Fächern, geschützte Tasche mit Reißver- schluss für die Sonnenbrille. In der Version mit Flap: zusätzliches Easy-Access-Fach sowie ver- steckte Taschen für Wertsachen auf der Vorder- und Rückseite

ZUSÄTZLICHE FEATURES: Loop für Schlüssel, D-Ring für z.B. Kopfhörer beim Flap, zusätzlicher Schultergurt für andere Trageweise, Henkel und Flap austauschbar

MATERIAL: Recyceltes Polyester RPET 900D (Außenmaterial) und RPET 150D (Innenfutter)

FARBEN: Black, Beige, Olive Green

UVP: 79€ (mit Handle), 84€ (mit Flap), 95€ (im

Set mit Handle & Flap) VERFÜGBARKEIT: ab sofort

ERHÄLTLICH ÜBER: LILIENTHAL BERLIN – ONLINESHOP

Quelle Bild und Text: Lilienthal Lifestyle GmbH