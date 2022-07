Sommer, Sonne, gute Laune: Endlich wieder Ferien. Und weil viele aufs Fliegen verzichten wollen, sind Reisen mit dem Campingmobil so beliebt wie noch nie. Die Frage ist nur: Was darf mit? Schließlich ist der Platz im Camper beschränkt. Und außerdem sollte man natürlich möglichst umweltverträglich unterwegs sein.

Wie gut, dass sich unsere everdrop Produkte perfekt für den Urlaub auf vier Rädern eignen!

Egal, ob Camper, Wohnwagen oder Auto mit Dachzelt: Alles, was eingepackt wird, muss leicht und platzsparend sein – und darf dabei nicht schädlich für die Natur sein: Denn gerade beim Camping geraten Duschgels oder Spülmittel oft ungefiltert in die Umwelt. Mit dem everdrop Spülmittel wird das Geschirr sauber und umweltfreundlicher gespült. Die Pulver-Sachets sparen Platz und Gewicht, und das angemischte Spülmittel ist leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Messverfahren). Passend dazu: unser Pop-up-Schwamm, der sich in jedem Gepäck ganz dünn macht.

Aber nicht nur die Teller müssen sauber werden, natürlich wollen wir im Selbstversorger-Urlaub auch auf die gewohnte Pflege nicht verzichten. Besonders praktisch: die everdrop Solids – unsere feste Naturkosmetik. Von Body Wash über Shampoo bis zum Conditioner eignen sich die festen Produkte perfekt fürs Reisen. Übrigens sind sie auch tolle Begleiter für alle, die doch mal in den Flieger steigen und ihre Beauty-Produkte im Handgepäck mitnehmen möchten. Denn durch die kompakte, nicht flüssige Form fällt auch die 100-ml-Begrenzung weg.

Die everdrop Solids im Überblick

● Geeignet für alle Haut- und Haartypen



● Vegan



● Zertifizierte Naturkosmetik



● Duftet nach Zitrone, Zedernholz und Lavendel



● Feste Dusche: mit Bio-Haferöl, Bio-Distelöl und Bio-Olivenöl



● Festes Shampoo & Conditioner: mit Bio-Distelöl und Bio-Olivenöl

Der everdrop Pop-Up-Schwamm

● Entfaltet sich, sobald er mit Wasser in Berührung kommt



● Aus 100% Cellulose



● Biologisch abbaubar

Das everdrop Spülmittel



● Einfach mit Wasser anzumischen – verwandelt sich von Pulver in Gel



● Hohe Spülkraft – entfernt selbst hartnäckige und angetrocknete Verschmutzungen



● Reinigt Geschirr effektiv und streifenfrei



● Weniger CO2 (dank verringertem Transportvolumen)



● Vegan und frei von Mikroplastik



● Biologisch abbaubar (nach OECD-Messverfahren) & Tenside auf Basis pflanzlicher Rohstoffe

Quelle BAUERNFEIND + LÖWE GbR