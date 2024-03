US-Börsen legen zu – Ölpreis deutlich gestiegen

New York (dts Nachrichtenagentur) – Die US-Börsen haben am Freitag zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 39.087 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,2 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag. Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 5.137 Punkten 0,8 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 16.275 Punkten 1,1 Prozent fester.

Nachdem das von der US-Zentralbank Federal Reserve präferierte Inflationsmaß nach am Donnerstag veröffentlichten Daten im Januar weiter gefallen ist, zeigten sich Anleger auch am Freitag optimistisch. Auch optimistische Äußerungen aus der Führungsriege der Zentralbank trugen zu Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen bei. Insbesondere Aktien im KI-Bereich wie die des Chipherstellers Nvidia legten zu.

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte derweil stärker. Ein Euro kostete am Freitagabend 1,0835 US-Dollar (+0,28 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9229 Euro zu haben.

Der Goldpreis zeigte sich ebenfalls deutlich stärker, am Abend wurden für eine Feinunze 2.083,52 US-Dollar gezahlt (+1,91 Prozent). Das entspricht einem Preis von 61,82 Euro pro Gramm.

Der Ölpreis stieg kräftig: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 83,38 US-Dollar, das waren 1,8 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.



Foto: Wallstreet, via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts