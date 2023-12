Ein Kommentar von Josh Jamner, Investment Strategy Analyst bei Clearbridge Investments, Teil von Franklin Templeton:

„Der Verbraucherpreisindex übertraf die Erwartungen mit 0,1 % gegenüber den für den Monat erwarteten 0,0 % leicht und brachte den Jahresindex auf 3,1 %, während die Kernrate mit 0,3 % für den Monat gleichblieb und den Jahresindex auf 4,0 % brachte. Dies war ein in-line Ergebnis, das die Erwartung, die Fed werde in den nächsten Monaten die Geldpolitik in der Warteschleife halten, nicht verändern dürfte, was wiederum zu stabilen Erwartungen der Anleger führen dürfte.

Die Warenpreise sanken im Allgemeinen weiter, mit Ausnahme der Gebrauchtwagenpreise, die wahrscheinlich durch den UAW-Streik begünstigt wurden. Die Dienstleistungspreise zogen an, was auf höhere Betriebskosten und Flugtarife zurückzuführen ist. Der allgemeine Inflationstrend ist weiterhin intakt, wobei der zugrunde liegende Trend nach wie vor deutlich niedriger ist als in den letzten zwei Jahren, aber immer noch über dem 2 %-Ziel der Fed liegt – wobei die letzte Meile der schwierigste Teil der Reise ist.

Die Marktreaktion auf diese Daten (10-Jahres-Zinssätze stiegen um einige Basispunkte, Aktienfutures sanken um einige Basispunkte) deutet darauf hin, dass die Anleger mit schwächeren Daten gerechnet hatten, die eine etwas frühere und aggressivere Zinssenkung der Fed unterstützt hätten. Stattdessen deutet nichts in diesem Bericht darauf hin, dass Zinssenkungen unmittelbar bevorstehen, und er steht im Einklang mit der „Higher for Long“-Haltung der Fed.“

US Verbraucherpreisindex und Fed

Bild von Josh Jamner (Quelle: Clearbridge Investments)

