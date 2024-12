Liebe und Kaffeeduft in der Luft – Valentinstag mit Carl Henkel

“Gehen wir einen Kaffee trinken?” – diese Frage ist oftmals der Beginn einer wundervollen Lovestory. Deshalb feiern wir am Valentinstag die Liebe mit einer köstlichen Tasse Kaffee, ganz egal, ob frisch verliebt, in einer gemütlichen Runde mit der besten Freundin oder in einer cozy Me-Time. Denn: Für die Coffeelover unter uns ist die Arca X-tract von Carl Henkel deshalb das perfekte Geschenk zum Tag der Liebe. Die Kanne ist nicht nur ein wahrer Blickfang in jeder Küche. Noch viel wichtiger: Der Kaffee daraus schmeckt besonders lecker. Außerdem vermeidet man unnötigen Papier-, Plastik- und Aluminium-Müll und schont damit die Umwelt.

Der Beginn einer Lovestory: Die Kanne Arca X-tract von Carl Henkel

Die Arca X-tract von Carl Henkel ist garantiert ein Forever-Valentine. Der doppelte Edelstahlfilter mit dem feinen Sieb im Inneren ist das Herzstück der X-tract Methode. Hinein kommt der Kaffee und wird mit heißem Wasser übergossen. Kurz umrühren, Deckel drauf und ziehen lassen. Im dicken Bauch der Arca entfalten sich die leckeren Aromen innerhalb kurzer Zeit.

Deshalb lieben wir die Arca außerdem:

köstlicher Kaffee nach beliebigem Gusto (jeder Mahlgrad und jeder Kaffee ist möglich)

kein Filterpapier, Plastik oder Aluminium notwendig

einfache Reinigung ohne Kalkreste oder Bakterien, alle Teile sind für die Spülmaschine geeignet

Kaffeereste können problemlos auf dem Kompost entsorgt werden

langlebige Qualität mit geringem Energieverbrauch

Über Carl Henkel

Die Mission von Carl Henkel ist, ein Zeichen gegen Wegwerfkultur und Verschwendung von Ressourcen zu setzen. Damit steht das Unternehmen für Produkte, die nicht nur den Alltag erleichtern, sondern die Welt verändern. Hinter dem Design steckt mehr als Ästhetik – es steht für Nachhaltigkeit, Intelligenz und echte Verbesserung. Carl Henkel schafft Produkte, die ein Leben lang begleiten und die dringend benötigte Veränderung bringen. Carl Henkel ist für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2025 in der Rubrik Ressourcen nominiert.

Liebe und Kaffeeduft in der Luft – Valentinstag mit Carl Henkel

Bildcredit © Carl Henkel

Die Produkte von Carl Henkel sind online unter carlhenkel.com erhältlich. Die Arca X-tract kostet ab 68 Euro (2-3 Tassen), die Gläser ab 12 Euro.

Quelle Cleo Public Relations