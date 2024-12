MEHR AMORE FÜR PASTA

Just Spices launcht limitierte Gewürzmischung mit Stefano Zarrella

Ein Highlight für alle Pasta-Fans: Mit dem limitierten Pastarella Mix sorgen das Gewürzunternehmen Just Spices und der Content Creator Stefano Zarrella ab sofort für leckere italienische Würze in jedem Pastagericht. Mit seinen innovativen Rezeptideen inspiriert Stefano Zarrella täglich seine Community etwas Neues auszuprobieren und in der Küche kreativ zu werden. Seine besondere Leidenschaft: klassische italienische Gerichte wie bei Nonna. Mit einem Mix aus Tomaten, Paprika, Zwiebeln, Knoblauch sowie italienischen Kräutern wie Oregano, Basilikum und Petersilie ist der Pastarella Mix die perfekte Kombination für alle Pasta-Gerichte. Die limitierte Gewürzmischung ist ab dem 8. Dezember für 5,99 Euro auf justspices.de erhältlich.

Mit dem Pastarella Mix kochen wie Stefano Zarrella

Just Spices und Stefano Zarrella haben eine große gemeinsame Leidenschaft: Die Liebe zu leckerem Essen! Der Content Creator wird täglich von mehr als zwei Millionen Followern auf seinen Social Media Kanälen verfolgt. Dort teilt er regelmäßig leckere Food-Inspiration aus seinem Alltag. Als ein absoluter Familienmensch zeigt Stefano Zarrella auch viele Einblicke in sein Familienleben und liebt es für sie oder gemeinsam mit ihnen zu kochen.

Bereits seit mehreren Jahren sind die Produkte von Just Spices dabei seine würzige Geheimzutat. Auch Just Spices inspiriert mittlerweile über 1.8 Millionen Menschen auf Social Media immer wieder etwas Neues auszuprobieren und vielseitig zu kochen. Nun haben der gebürtige Italiener und Just Spices eine ganz eigene Gewürzmischung kreiert. Stefano’s Pastarella Mix vereint klassische italienische Zutaten, die jedes Pasta-Gericht zu einem absoluten Lieblingsessen machen.

Gewürzmischung als Limited Edition

Auch das Design ist von dem Content Creator inspiriert und gemeinsam mit ihm gestaltet worden. Dabei finden Fans Stefano’s eigene Illustration, seine Unterschrift und auch seinen Dackel Rocky auf der Dose. “Ich freue mich unheimlich, endlich meine eigene Gewürzmischung mit Just Spices auf den Markt zu bringen. Wer mich kennt weiß, dass ich niemals auf Pasta verzichten könnte. Mir war es wichtig, einen Allrounder für jedes Pasta-Gericht zu kreieren”, sagt Stefano Zarrella. Der limitierte Pastarella Mix ist ab dem 8. Dezember für 5,99 Euro auf justspices.de erhältlich.

Für noch mehr Inspiration launcht Just Spices eine Gewürzbox, die ebenfalls mit dem Content Creator gemeinsam erstellt und designt wurde. Die Spicyrella Box vereint Stefano’s Gewürzmischung sowie den Knoblauch Petersilien Mix, Ei Topping, Berry Topping und den Aglio e Olio Mix. Die Box wird für 30,99 Euro ebenfalls auf justspices.de erhältlich sein.

Quelle Bild und Text Just Spices GmbH