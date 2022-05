VapoWesp: Hält Wespen auf natürliche Art fern!

VapoWesp ist perfekt zum Verbrennen von zugesetztem Kaffeepulver – ein altbewährtes Hausmittel zur Vertreibung von Wespen

Für einen ungestörten und genussvollen Sommer

In der warmen Jahreszeit gibt es nichts Schöneres, als an der frischen Luft ein gemeinsames Essen zu genießen. Doch mit dem Sommer kommen auch ungebetene Gäste: Wespen. Sie sind lästig und können schmerzhafte Stiche oder allergische Reaktionen verursachen. Um sie zu vertreiben, ohne den Tieren Leid zuzufügen, gibt es ein altbewährtes Hausmittel: Das Verbrennen von Kaffeepulver. Der entstehende Rauch signalisiert den Wespen Gefahr und sie halten sich instinktiv fern.

Damit das besonders einfach funktioniert, gibt es jetzt VapoWesp – das praktische Set zum Verbrennen von zugesetztem Kaffeepulver! Es besteht aus der VapoBox, einer Räucherbox mit Schieberegler im Deckel, und dem VapoPulver für einen dezenten, frischen Duft. Einfach etwas Kaffeepulver von zuhause in der VapoBox mit VapoPulver mischen, anzünden, verglimmen lassen – und entspannte Stunden im Freien genießen!

Erfinderin Claudia Eckert kam die Idee für dieses geniale Sommer-Must-have – kurzerhand gründete sie inmitten der Corona-Pandemie gemeinsam mit ihrer damals erst 15-jährigen Tochter Leslie ein Startup. Das beeindruckende Mutter-Tochter-Duo traute sich mit VapoWesp in die VOX-Gründershow „Die Höhle der Löwen“ – und freut sich jetzt über einen Deal mit Investor Ralf Dümmel!

„Wespen sind zwar lästig, aber sie sind ein wichtiger Bestandteil unseres Ökosystems. Deswegen wollen wir sie mit VapoWesp auf natürliche Art fernhalten. Bei dem bewährten Hausmittel, Kaffee zu verglimmen, machen wir uns den Instinkt der Wespen zunutze und fügen ihnen kein Leid zu. Sie halten sich fern, weil der Rauch ihnen eine Gefahr signalisiert.

Mit der VapoBox ist es einfach, das Kaffeepulver sicher zu verbrennen und den Rauch zu regulieren – und mit dem VapoPulver riecht es auch noch angenehm aromatisch. Jetzt freuen wir uns riesig, mit Ralf einen starken Partner an der Seite unseres Startups zu haben!“ Claudia Eckert Gründerin von VapoWesp

Optimale Rauchregulierung dank Schieberegler

VapoWesp ist leicht in der Anwendung: Einfach zwei gehäufte Teelöffel frisches, trockenes Kaffeepulver aus der eigenen Küche mit einem gehäuften Teelöffel des mitgelieferten VapoPulvers mischen und in den Edelstahlbehälter der Räucherbox füllen. Dann die Mischung an mehreren Stellen mit einem Stabfeuerzeug anzünden. Sobald Rauch aufsteigt, kann der Edelstahldeckel mit geöffnetem Schieber auf die Box – anschließend ist der Rauch mit dem Schieberegler ganz einfach zu regulieren.

Das passende VapoPulver verleiht dem verglimmenden Kaffee einen angenehmen, dezenten Kräuterduft und ist in drei Varianten erhältlich: „Lemon & Basil“ mit Zitrone und Basilikum, „Hay Flowers & Thyme“ mit Heublumen und Thymian und „Orange & Rosemary“ mit Rosmarin und Orangenschalen. Ein weiterer Vorteil: Die übriggebliebene, abgekühlte Asche eignet sich später ideal als Dünger im Blumenbeet. Jetzt kann der Sommer kommen: mit genussvollen Stunden im Freien dank VapoWesp – egal ob im eigenen Garten, im Park, in Gaststätten oder Biergärten!

VapoWesp ist unter www.vapowesp.com aktuell für 29,99 € – aber auch im Handel – erhältlich.

„Claudia und die heute 17-jährige Leslie haben mich mit ihrem Pitch umgehauen – ein beeindruckendes Mutter-Tochter-Gespann! Ich selbst bin gegen Wespenstiche allergisch und deswegen absolut begeistert von VapoWesp. Dieser geniale Problemlöser gehört ab sofort auf jeden Tisch im Freien.“ Ralf Dümmel Investor und Geschäftsführer DS Unternehmensgruppe Produktvorstand The Social Chain AG

Ohne Tierleid: Rauch signalisiert den Wespen Gefahr und sie halten sich instinktiv fern

Das neue Must-have im Sommer, auch in Hotels, Gaststätten oder Biergärten – für wespenfreie, angenehme Stunden an der frischen Luft

VapoPulver in drei frischen Duftrichtungen: „Lemon & Basil“ mit Zitrone und Basilikum, „Hay Flowers & Thyme“ mit Heublumen und Thymian und „Orange & Rosemary“ mit Orangenschalen und Rosmarin

Einfach in der Anwendung: VapoPulver mit handelsüblichem Kaffeepulver von zuhause mischen, in der feuerfesten Box anzünden und verglimmen lassen

Optimale Rauchregulierung in der VapoBox dank Edelstahldeckel mit Öffnung und Schieberegler

Foto/Fotograf: RTL / Bernd-Michael Maurer

Quelle DS Unternehmensgruppe/ VapoGroup GmbH