Goodbye Wespen, Mücken und Co in USA

Nachhaltige Insektenabwehrprodukte ab Juni 2025 bei US Gigant Hammacher Schlemmer erhältlich

Insektenstiche jucken schrecklich und können schwere gesundheitliche Probleme verursachen. Mücken wie beispielsweise Tiger- und Gelbfiebermücken sind durch Klimawandel auf vielen Kontinenten aktiv. Der Markt sucht und benötigt nachhaltige und trotzdem wirksame Produkte, die weder gesundheitsgefährdend für Mensch und Natur sind und die auch nützliche Insekten wie beispielweise Bienen, Schmetterlingen und Marienkäfern nicht schaden.

Das Mutter-Tochter-Startup VapoWesp, gegründet von Claudia und Leslie Eckert, bringt seine innovativen und nachhaltigen Produkte zur Wespen-, Mücken- und Schnakenabwehr in die USA. Ab Mai 2025 werden die umweltfreundlichen Alternativen zu herkömmlichen Insektenschutzmitteln unter anderem bei Hammacher Schlemmer erhältlich sein. Das US Traditionsunternehmen, das seit 1848 für hochwertige und innovative Produkte bekannt ist, wird die VapoWesp-Linie in sein Sortiment aufnehmen. Gleichzeitig ist VapoWesp offen für weitere Kooperationen mit Handelspartnern in den USA.

VapoWesp setzt auf natürliche Inhaltsstoffe und innovative Technologien, um eine effektive Insektenabwehr zu gewährleisten – ganz ohne Giftstoffe. Die Produktlinie ist speziell für den Außenbereich konzipiert und basiert auf der gleichen Methodik, die Imker bei der Arbeit mit einem Smoker (Räuchergerät) am Bienenstock nutzen. Dadurch werden Wespen, Mücken und Schnaken sanft vertrieben, ohne ihnen zu schaden. Der aufsteigende Rauch signalisiert Insekten – vor allem Wespen, Mücken & Schnaken „Gefahr“ – der Bereich um die Räucherquelle wird instinktiv gemieden.

„Wir freuen uns unglaublich und sind stolz, unsere Produkte nun auch in den USA anbieten zu können“, sagt Mitgründerin Claudia Eckert. „Nachhaltigkeit und Gesundheit stehen für uns an oberster Stelle, und mit HammacherSchlemmer haben wir einen starken ersten Partner gefunden, der unsere Werte teilt.“

Auch Leslie Eckert, Co-Gründerin von VapoWesp, ergänzt:

„Die Expansion in die USA ist ein großer Meilenstein für unser Unternehmen. Wir sind stolz darauf, eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Insektenschutzmitteln auf dem amerikanischen Markt anzubieten.

Der erste Stein ist auf dem US Markt gesetzt und wir freuen uns auf viele weitere Partnerschaften. “



VapoWesp so einfach und so wirksam: Wer das alte Hausmittel anwendet, Kaffeepulver gegen Wespen, Mücken oder Insekten zu verräuchern, kennt wohl auch die ganzen Probleme, die damit einher gehen: Unpassende Gefäße, die zu heiß werden, Rauch, der sich nicht regulieren lässt, Kaffeepulver, das mit dem Wind über den ganzen Tisch verteilt wird. Mit VapoWesp haben wir all dem ein Ende gesetzt! Hochwertigen Materialien, die all dem Entgegenwirken und die das altbewährte Hausmittel sicher, praktisch und formschön umsetzen.

Probiere es selbst aus und sage Bye Bye zu Wespen Mücken und Co.

Bild: Claudia & Leslie Eckert Gründerinnen @ VapoWesp

Quelle VapoWesp