New year, new me!

2023 steht vor der Tür und mit ihm wieder jede Menge gute Vorsätze. Bei Every. steht zum Jahresauftakt alles im Zeichen der Gesundheit und der Januar wird direkt zur Every. Veganuary Challenge.

Jedes Jahr nehmen Millionen von Menschen auf der ganzen Welt am Veganuary teil und ernähren sich den ersten Monat des Jahres vollkommen vegan.

Schon probiert? Die Vorteile einer veganen Ernährung sind vielfältig: Verbesserung des Schlafs, des Energielevels, und das allgemeine Wohlbefinden.

Unser Ziel lautet deshalb: Every. Everyday.

Every. unterstützt mit seinen Produkten den Weg zu unserer gesunden und bewussten Ernährung. Auch unser Gewissen darf sich freuen, denn mit veganen Nahrungsmitteln können wir einen enormen Beitrag zum schonen von wichtigen Ressourcen beitragen und unseren CO2 Fußabdruck deutlich reduzieren.

Starte ins neue Jahr richtig mit Every. und mach eine gesunde Ernährung zu einer mühelosen Routine. Einfach, lecker und ausgewogen – jeden Tag!

Die Every. Produkte sind Online unter every-foods.com erhältlich. Sie kosten je nach Kategorie ab 5,49 €.

Das neue Jahr startet mit gutem und gesundem Essen – die Every. Veganuary Challenge

Quelle Sonja Berger – Public Relations