veprosa: Das proteinreiche Biosaucenpulver für Ernährungsbewusste

Vielseitig: Mit veprosa,kann man in Windeseile vielseitige Gerichte zaubern und seine Lieblingsrezepte aufwerten. Ob als Sauce, in Dips, Füllmassen oder im Brotteig!

veprosa ist mehr als eine einfache Proteinsauce – sie ist ein vielseitiger Sattmacher mit großartigem Geschmack. Die vegane Proteinsauce ist in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen erhältlich. Das Produkt-Portfolio besteht derzeit aus einem grünen Pesto, einer Tomatensauce, einer hellen Sauce sowie einem gelben Curry.

Die Biosaucen sind frei von Zuckerzusätzen, gluten- und sojafrei und überzeugen vor allem durch ihren hohen Proteingehalt. Dazu ist auch die Zubereitung simpel: einfach das Saucenpulver mit Wasser oder dem favorisierten Pflanzendrink aufkochen lassen und fertig ist das neue Lieblingsgericht. Die optimale Ergänzung für einen bewussten und proteinreichen Lebensstil.

Den beiden Gründern kam die Idee zu veprosa bei ihrer Ernährungsumstellung auf rein pflanzliche Produkte. Dabei suchte das Paar nach einer Möglichkeit, ihre vegane Ernährung besonders proteinreich zu gestalten. Kurzerhand entwickelten Alissa und Dominik Kübler ihre veprosa-Saucen. Diese Innovation sorgte für Begeisterung in der VOX-Gründershow „Die Höhle der Löwen“ – die beiden Gründer freuen sich jetzt über einen Deal mit ihrem Wunschinvestor Ralf Dümmel.

Das Produktsortiment besteht derzeit aus vier abwechslungsreichen Sorten. Dabei überzeugt das grüne Pesto als ideale Ergänzung zu vielen herzhaften Gerichten wie Gnocchi, Baguette, Pizza oder Flammkuchen. Die Tomatensauce eignet sich perfekt zu Gerichten wie Pasta, Pizza, Lasagne oder Grillsalaten. Die helle Sauce von veprosa veredelt ist die ideale & fettarme Basis für Pfannengerichte sowie Aufläufe oder Gratins, während das gelbe Curry Reis, Kichererbsen oder Linsen den leckeren Feinschliff gibt. Einfach einrühren und genießen!

„Wir waren es leid, künstliche Aromen, Süßstoffe und Geschmacksverstärker zu konsumieren. Mit unseren pflanzlichen Saucen haben wir eine natürliche und proteinreiche Alternative kreiert, die fix zubereitet ist und einfach super schmeckt.“ Alissa und Dominik Kübler Gründer von veprosa

„Alissa und Dominik haben mich völlig geflasht. Ein so starkes Gründerduo mit einem gesunden Produkt: veprosa, das sind vegane Proteinsaucen in Bioqualität. Sie bestehen zu 100 % aus natürlichen Zutaten. Einfach super leckere Bio Saucen mit Proteinen in vier verschiedenen Geschmacksrichtungen. Bewusster Genuss – einfach & schnell zubereitet! Vegan, lecker und Ideal zur bewussten Ernährung während einer Diät.“ Ralf Dümmel Investor und Geschäftsführer DS Unternehmensgruppe

veprosa ist unter www.veprosa.de, auf Amazon sowie im Handel erhältlich.

Titelbild Credits: RTL Bernd-Michael Maurer

Quelle DS Unternehmengruppe / Social Chain AG