O-Spring: Einfaches Offenhalten und Befestigen von Beuteln

Ob beim Campen, im Garten oder einfach zu Hause – das O-Spring Beutelhalter-System ist überall individuell einsetzbar.

Die Beutel werden mit den Spannfedern ganz einfach aufgespannt und dauerhaft aufgehalten. Dadurch können sie schnell und einfach beim Aufräumen befüllt oder auch zur Aufbewahrung aller persönlichen Utensilien verwendet werden. Die Spannfeder drückt sich, wenn sie z. B. in einen Müllbeutel eingelegt wird, nach außen und haftet mithilfe der Beschichtung fest am Beutel bzw. Beutelrand.

Dadurch wird der Beutel aufgehalten und die Feder verrutscht nicht. Mit dieser genialen Idee überzeugte Gründer Michael Müller in der VOX-Gründershow „Die Höhle der Löwen.“ Seither freut sich der begeisterte Tüftler über einen Deal mit dem Hamburger Investor Ralf Dümmel.

Manchmal sind es die ganz simplen Dinge, die den Alltag deutlich erleichtern. Dies kann Michael Müller, Gründer und Geschäftsführer von O-Spring, nur bestätigen. Er war schon als Kind ein begeisterter Tüftler und Bastler. Als er sich dann als Erwachsener wieder einmal über das Zusammenfallen eines Müllbeutels beim Aufräumen geärgert hatte, entwickelte er eine echte kleine Innovation: eine flexible Metallfeder, die dabei hilft, Beutel und Tüten aller Art offen zu halten und zu befestigen. Perfekt zum Sortieren,Aufbewahren, Ausmisten, Laubsammeln, Campen und Reisen – und ein unentbehrlicher Helfer im Alltag!

Mit O-Spring wird ein einfacher Müllsack beim Laubsammeln schnell zur „Gartentonne“. Und der besondere Clou: Durch die Kombination mit unterschiedlichen Haken oder auch Saugnäpfen lassen sich die aufgespannten Beutel ganz einfach an Tischen, Schränken, Türen oder sogar an der Wand anbringen. So kannst du den O-Spring Beutelhalter nicht nur in der Hand halten, sondern auch an die Schubladen deiner Kommode hängen, mit dem Saugnapf als Aufbewahrung von Bad-Utensilien in der Duschkabine anbringen, an deinen Grillwagen befestigen.

Die Zahl der Anwendungsmöglichkeiten ist nahezu unbegrenzt. Durch ihre leichte Handhabung und minimalistische Größe sind die Spannfedern und Beutelhalter auch einfach aufzubewahren und mobil einsetzbar. Die idealen praktischen Helfer in jeder Lebenslage!

„Warum gibt es kein einfaches, mobiles Hilfsmittel, um einen Beutel in so einem Fall offen zu halten? Das kann doch wirklich jeder in so einer Situation gebrauchen – und schon war meine Idee zu O-Spring geboren!“ Michael Müller Gründer von O-Spring

„Michael du hast nicht nur die Löwenhöhle gerockt, sondern auch gegen Carsten Maschmeyer gewonnen! RESPEKT! O-Spring ist DAS perfekte Beutelhaltersystem. Es leistet perfekte Dienste beim Sammeln von Küchenabfällen, Schnittgut im Garten oder bei der Aufbewahrung von Badutensilien. O-Spring – der Halter in verschiedenen Größen. Einfach ein mega Problemlöser!“ Ralf Dümmel Investor und Geschäftsführer DS Unternehmensgruppe

O-Spring ist unter www.o-spring.de – sowie im Handel – erhältlich.

Titelbild: Bildcredits: RTL Bernd-Michael Maurer

Quelle Die DS Unternehmengruppe / Social Chain AG