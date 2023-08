Erfolgreicher Investoreneinstieg beim Essener Startup AfreeGems

AfreeGems bringt afrikanische Leckereien nach Deutschland – die Spezialitäten von AfreeNuts, AfreeBeans & AfreeSpices in noch mehr Stores erhältlich

Der Notarvertrag ist geschlossen, als aufstrebendes Startup konnte AfreeGems den Unternehmer und Naturfreund Martin Sutter (68) als Investor mit an Bord seiner Firma holen. 10% hält nun der neue Gesellschafter Sutter und freut sich, als privater Hobbyimker und Schafzüchter „dieses nachhaltig ausgerichtete innovative Unternehmen zu unterstützen und weiter auszubauen“, wie er erläutert. Als Kunde und nachhaltiger Afrikafan kennt er die Produkte nur zu gut; war von der Idee und dem Charity-Gedanken fasziniert.

„Wir sind sehr glücklich, Martin Sutter als Business Angel und Finanzpartner für unser junges Unternehmen zu gewinnen und möchten nun weitere nachhaltig orientierte InvestorInnen an Bord holen, um die Idee von AfreeGems weiter und schneller auszubauen“, so Stefan Reiss, geschäftsführender Gesellschafter von AfreeGems.

Das Netzwerk von AfreeGems bringt vielfältige Produkte direkt von den afrikanischen Produzenten zum Konsumenten nach Deutschland bzw. Europa. Unter dem Slogan „Free and Fair Trade. With Africa.“ baut das Social Food Startup bestehende Handelshemmnisse in Afrika ab und unterstützt die afrikanische Wirtschaftsentwicklung vor Ort.

Kurze Transportwege nach dem Konzept “Produced Where It Grows“, nachhaltig ausgerichtet und sozial, denn von jeder verkauften Einheit werden bis zu 80 ct. für die Förderung der Grundschule in Babak im Senegal eingesetzt, fördert AfreeGems die wirtschaftliche Unabhängigkeit seiner afrikanischen PartnerInnen. Immer mehr afrikanische Partnerproduktionsbetriebe aus verschiedenen Ländern Afrikas möchten sich dem Netzwerk von AfreeGems anschließen und vertreiben so effizient und direkt ihre Produkte.

Doch wie kam es dazu?

Dem Geschmack der kleinen senegalischen Erdnüsse verfallen, gründeten Andrea Bolz und Stefan Reiss 2017 den kleinen Familienbetrieb AfreeGems. Angefangen hatte alles in den Bars und Restaurants von Dakar, wo zu den Getränken stets geröstete Erdnüsse gereicht werden. Erdnüsse, die nur leicht mit Atlantik-Meersalz gesalzen und frei von künstlichen Ölzusätzen sind. Erdnüsse, die Stefan und Andrea auch ihrer Familie und ihren Freunden in Deutschland mitbrachten.

Erdnüsse, die einfach frisch und himmlisch lecker schmeckten. Der Wunsch nach mehr machte sich im Freundeskreis schnell breit und für Stefan, der zu diesem Zeitpunkt noch im Senegal für die Vereinten Nationen unterwegs war, war es kein Problem für Na(s)chschub zu sorgen. So reifte langsam, wie die geliebten Erdnüsse unter der afrikanischen Sonne, der Gedanke von AfreeGems.

Andrea und Stefan informierten sich bei den örtlichen Bauern über die traditionelle Verarbeitung von Erdnüssen. In Afrika ist es üblich, die Erdnüsse kurz in ein Salzbad zu geben und sie danach in der Sonne trocknen zu lassen, um sie später zu rösten. Auf ihren Wegen durch das Land lernten die beiden viele Bauern kennen, schlossen Freundschaften und die ersten Abnahmevereinbarungen.

Wie vieles Schöne, hat auch diese Geschichte eine Schattenseite. Die Armut ist in Afrika leider allgegenwärtig. Schulen fehlen in manchen Regionen komplett oder sind nur schlecht ausgestattet. Schulessen ist, falls angeboten, nicht abwechslungsreich. Und so arbeitet AfreeGems mit dem Hilfe-für-Senegal.e.V. zusammen, um die Partnerschule in Babak schrittweise zu fördern.

Welche Produkte bietet AfreeGems an?

Nachhaltigkeit kann so lecker sein! „Free and Fair Trade. With Africa.” und “Produced Where It Grows” sind keine Marketing-Werbeslogans, es ist die Philosophie von AfreeGems! Als direkter Nachbarkontinent ist Afrika der ideale Handelspartner. Die Produkte werden in Afrika angebaut und „fairzehrfertig“ verarbeitet und dienen somit auch der wirtschaftlichen Unabhängigkeit. Lange Transportwege fallen weg, da vor Ort die Produktion stattfindet. Arbeitsplätze konnten erhalten und neu erschaffen werden. Die ausgewählten Bauern bauen ihre Produkte ökologisch an und vieles wird von Hand geerntet und ausgelesen – und das schmeckt man!

AfreeGems bietet aktuell verschiedene Produkte wie AfreeBeans (Kaffee, Espresso und Kakaobohnen), AfreeNuts (Bio-Macadamias, Bio-Cashews, Erdnüsse, Nussmuse) und AfreeSpices (Bio-Safran, Vanilleschoten) an. Und es werden stetig mehr! In Kürze auch die ersten Nonfood-Artikel, in Afrika hergestellte Körbe.

Wer schon einmal in Afrika war, erinnert sich sicherlich noch an den einzigartigen Geschmack des Kaffees, die vollen reifen Aromen und den Geschmack der Sonne. Vielleicht werden auch Erinnerungen wach an Abende mit Freunden, traumhafte Sonnenuntergänge und der besten Tasse Kaffee des Lebens. Der AfreeBeans Premium Kaffee aus Tansania wächst in einer Höhe von 1.600 Metern in Mbeya, ist sonnenverwöhnt und wird reif von Hand geerntet, verlesen und verarbeitet. Auf einer Partnerfarm wird er schonend geröstet und mit Liebe verpackt.

Eine Komposition aus verschiedenen Arabica-Varietäten und eine wahre Geschmacksexplosion mit einer Note von Granatapfel, dunkler Schokolade und Beeren. Kaffeegenuss in höchster Qualität, den man gerne mit der Familie und den Freunden teilt. Nachhaltig verpackt im umweltfreundlichen PaperPack. Der Snacktempel von AfreeNuts hält so einiges an Vielfalt für Genusssüchtige bereit.

Die absoluten Glücklichmacher sind die Premium Bio-Cashews. Sie enthalten von Natur aus L-Tryptophan, was in unserem Körper zu Glückshormonen umgewandelt wird. Die perfekte Nascherei in der Vorweihnachtszeit für die ganze Familie. Premium Bio-Cashews eigenen sich ebenfalls als Energiebooster im Müsli, Geschmacksgeber im Salat oder als Topping für Desserts. Die Premium Bio-Cashews werden nach der Ernte handverlesen, direkt frisch verarbeitet und vakuumiert, um den absoluten lieblichen, knackigen Geschmack beizubehalten. Wahlweise in Natur oder schonend im Ofen geröstet und mit Meersalz verfeinert erhält man die Leckereien in verschiedenen Packungsgrößen im naturbelassenen Sack oder in der originellen FreundeFlasche zum Mitbringen oder als kleines SnackPack für unterwegs.

Die Krone trägt jedoch die Königin der Nüsse, die AfreeNuts Premium Bio-Macadamia. Sie ist eine wahre Königin, denn ihr Anbau erfordert einiges an botanischen Fähigkeiten und die Verarbeitung ist ein längerer Prozess. Die Nüsse werden in mehreren Etappen aufgesammelt, denn nur das gewährt ihre wirkliche Reife. Unter der Sonne Kenias voll ausgereift, wird vor Ort geröstet oder pur mit Liebe verpackt. Eine zart-buttriger Versuchung die in keinem Müsli, Curry, Dessert, Snack, Salat, Sauce, Topping, als Knabberspaß, zum Drink, … fehlen darf.

Reich an B-Vitaminen, ungesättigten Fettsäuren und Magnesium macht sie nicht nur bei Sportlern eine gute Figur, sondern kann auch den eigenen Denkapparat unterstützen. Die royale Versuchung schmeckt jedoch am besten in Gesellschaft: als Knabberei zu einem Glas Punsch, als Snack zu einer guten Tasse Kaffee oder im Salat zur Weihnachtsvorspeise. Wahlweise präsentiert sich die Königin der Nüsse in Natur oder in schonender Ofenröstung mit Meersalz.

Das absolute Must-Have in jeder guten Küche ist jedoch der AfreeSpices Premium Bio-Safran. Gerade jetzt in der bevorstehenden Weihnachtszeit kommt man an dem Premium Bio-Safran nicht vorbei. Die Krokusse für den Premium Bio-Safran wachsen in den südlichen Bergregionen Marokkos und werden dort von Hand geerntet. Ungefähr 100-150 Blüten und 3,5 Arbeitsstunden benötigen die Mitarbeiterinnen auf der Partnerfarm von AfreeGems für ein Gramm Safran. Kein Wunder, dass es auch als Gold der Küche bezeichnet wird. Ob gemahlen oder als Fäden, erhältlich ist der Premium Bio-Safran in praktischen GemsGlas zu einer Einheit von 1 Gramm.

Die Produkte von AfreeGems sind online auf AfreeGems.com und in ausgewählten Fairtrade-Läden erhältlich, die Listung in Bio-Läden wird gerade vorbereitet. Direkt im eigenen Online-Shop sind die AfreeNuts Premium Bio-Macadamias (African Roast, Meersalz) in der nachhaltigen Glas-Flasche (Inhalt 140 g) zu 6,69 €, AfreeBeans Premium Kaffee Tansania im nachhaltigen PaperPack verpackt, Single Origin 100% Arabica Ganze Bohnen ab 16,99 € (Inhalt: 500 g), AfreeSpices Premium Bio-Safran im GemsGlas, als Pulver (Inhalt: 1 g) ab 13,99 € bestellbar.

Bild: AfreeGems GmbH

Quelle rausch communications & pr