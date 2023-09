Startup macht Aktien verständlich

Vickii: Erste Gen-Z Aktien-App erreicht Investmentziel

nvestieren sollte kein Glücksspiel sein, sondern eine durchdachte, wissensbasierte Methode, um Geld anzulegen und zu sparen. Mit dieser Vision geht Vickii, das erste Gen-Z Fintech-Start-up, an den Start und gibt mit Stolz bekannt, dass die erste Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen wurde. Dabei konnte das Startup 1 Million Euro einsammeln. Diese Kapitalerhöhung wird dazu beitragen, die künftige Entwicklung und Expansion von Vickii, der einzigartigen Plattform, die soziale Finanzmedien, Finance-Gossip und Fundamentaldaten verbindet, zu unterstützen.

Mit mehr als 3.500 Aktien und ETFs ist Vickii bemüht, jedem Einzelnen alle Wege zur finanziellen Freiheit zu eröffnen. Dabei hat sich das Team zum Ziel gesetzt, eine nachhaltige Veränderung im Anlageverhalten zu bewirken – insbesondere unter der Gen Z. Vickii will eine deutliche Lücke im Finanzsektor schließen. Denn der aktuelle Stand der Investmentreise ist frappierend löchrig. Die jungen Generationen, insbesondere die unter 30-Jährigen, sehen sich mit einem Mangel an transparenten Finanzplattformen konfrontiert, die speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Traditionelle Finanzplattformen können oft einschüchternd wirken und sind in der Regel nicht auf die Erwartungen und den Lebensstil der jungen Generationen ausgerichtet. Sie bieten oft trockene, komplexe und schwer verständliche Informationen, die es für Anfänger schwierig machen, in die Welt der Finanzen einzusteigen.

Kombination aus datenbasierter Handelsinformation und Interaktion

Vickii ist entschlossen, dies zu ändern. Mit der Bereitstellung einer Plattform, die speziell auf die Bedürfnisse und Vorlieben der Gen Z und der unter 30-Jährigen zugeschnitten ist, bietet Vickii einen neuen Ansatz: Durch die Kombination aus datenbasierter Handelsinformation und einer unterhaltsamen, interaktiven Benutzeroberfläche ermöglicht Vickii der jungen Generation einen Zugang zum Aktienmarkt, der nicht nur lehrreich und informativ, sondern auch unterhaltsam und ansprechend ist. „Besonders in solch dynamischen Zeiten fühlen wir uns berufen, Chancengleichheit und einen einfachen Weg zur finanziellen Freiheit für alle zu schaffen. Wir ermöglichen es der jüngeren Generation, auf entscheidungsfreudige und erfolgreiche Weise in ihre eigene Zukunft zu investieren. Dabei bauen wir eine starke, dauerhafte und vertrauensvolle Verbindung mit unserer Community auf“, so Lukas Söllner, Co-Founder von Vickii.

Viele Nutzer von Trading-Apps haben bisher keinen Zugang zu grundlegendem Finanzwissen, oder die Recherche ist extrem zeitaufwändig. Bei Vickii hingegen steht das fundierte Hintergrundwissen, zum Beispiel über die Mechanismen des Aktienhandels, langfristige strategische Ausrichtungen oder wichtige finanzielle Treiber von Nachhaltigkeit, im Mittelpunkt. Derzeit sind die verfügbaren Zahlen für Laien des Finanzmarktes oft eine Fremdsprache und helfen kaum dabei, die Chancen und Risiken einer bestimmten Investition eigenständig einzuschätzen. Vickii ist davon überzeugt, diese Herausforderung zu meistern. Die App ermöglicht den Nutzern, Zugang zu fundiertem Finanzwissen zu haben und dieses Wissen auf eine unterhaltsame, verständliche und interaktive Weise zu erlernen. So kann jeder die Mechanismen des Aktienhandels verstehen und seine Anlageentscheidungen auf fundiertem Wissen aufbauen. Es geht nicht nur um das bloße Investieren, sondern um das Verstehen des Investierens – um das Lernen und das Vertrauen in die eigenen Entscheidungen.

Dabei bedarf es einer Plattform, die alle fundierten Finanzdaten für jede Aktie bzw. jeden ETF detailliert und zuverlässig ausweist, diese frei verfügbar macht und auf angenehm visualisierte Weise darstellt. Vickii bietet genau das und noch mehr: Inspirierende Möglichkeiten, die Welt der Zahlen und Preise zu erkunden, und sanfte Anstöße zur Entwicklung einer nachhaltigen, langfristigen Anlagestrategie.

Mit ihrem Ansatz, das datenbasierte Wissen des gesamten konservativen Aktienhandels auf einer Plattform mit den Infotainment-Nutzungsgewohnheiten der Gen Z zu verbinden, ebnet Vickii den Weg für eine neue Generation von Investoren. Mit Vickii soll der Endnutzer dazu ermutigt werden, endlich die Kontrolle zu übernehmen und nicht mehr blind durch seine eigene Anlage-Reise zu fliegen.

Doch woher kommt der Name Vickii: „Als wir den Namen unseres Unternehmens wählten, wollten wir uns von den konservativen Fintech-Namen, die „Invest“ oder „Trade“ enthalten, distanzieren. Sie spiegeln nicht wider, wer wir sind – eine Verkörperung von Jugend und Dynamik. Unser Name sollte kurz und prägnant sein, um unsere Identität zu manifestieren. Schließlich wählten wir Vickii – einen Namen, der mit Phrasen oder Wörtern assoziiert ist, die viele unserer Werte widerspiegeln“, so Lukas Söllner, Co-Founder von Vickii.

