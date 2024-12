Vitaler Start ins neue Jahr

Bewegung und Verwöhnmomente, Gesundheit stärken und entspannen – so beginnt das neue Jahr kraftvoll und ausgeglichen. Im Das Walchsee Aktivresort finden Gäste ideale Bedingungen, um Körper und Geist in Einklang zu bringen und neue Energie für den Alltag zu tanken. Für Langlaufbegeisterte bleiben hier in einem der größten Langlaufgebiete Österreichs keine Wünsche offen. Eingebettet in die beeindruckende Winterlandschaft des Tiroler Kaiserwinkls bietet das Resort nicht nur höchsten Komfort und erstklassigen Service, sondern auch direkten Anschluss an die bestens präparierten Loipen der Region.

Langlauftipps direkt vom Profi

Johannes Harasser ist der erfahrene Langlaufguide und -trainer im Das Walchsee Aktivresort. Mit über zehn Jahren Erfahrung im Biathlon-Weltcup bietet er sowohl Anfängern als auch fortgeschrittenen Langläufern professionelle Unterstützung. Wer den Langlaufsport neu entdeckt, nimmt am kostenlosen „Kennenlernkurs“ teil und findet so unter fachkundiger Anleitung schnell Freude am Langlaufen in der überwältigenden Bergkulisse – egal, ob im klassischen oder im Skating-Stil. Für alle, die ihre Technik verfeinern wollen, werden individuelle Privatstunden angeboten – ein maßgeschneidertes Training, das persönliche Fortschritte garantiert. Neben den verschiedenen Langlaufkursen organisiert Johannes Harasser auch spezielle Langlaufcamps, die Technikschulung, gemeinsame Aktivitäten und Wellness-Angebote kombinieren. Ein Langlaufcamp dauert drei Tage und kann im Zeitraum vom 7. Januar bis 6. Februar 2025 gebucht werden.

Die hauseigene Langlaufschule sowie ein hochwertiger Ausrüstungsverleih sorgen dafür, dass sowohl Anfänger als auch versierte Langläufer optimal betreut sind. Zusätzlich steht eine kompetente Skiwerkstatt bereit, wo der Langlaufprofi für den perfekten Service sorgt – vom Wachsen und Schleifen bis hin zu individueller Beratung. So bleibt die Ausrüstung stets in Top-Zustand, damit die Gäste ihren Lieblingssport in vollen Zügen genießen können. Und Das Walchsee Aktivresort hat noch ein „Ass im Ärmel“: Die neue Laser-Biathlonanlage macht die Faszination des Biathlonsports hautnah erlebbar. Unter Anleitung eines qualifizierten Trainers erlernen Interessierte die Kunst der Atem- und Schießtechnik und tauchen in ein authentisches Sporterlebnis ein.

Move & Relax. Balance your life.

Die innovative Move & Relax Philosophie im Das Walchsee Aktivresort bringt Bewegung, Entspannung und Ernährung in harmonischen Einklang. Dabei profitieren Gäste von spezialisierten Sportwissenschaftlern und nehmen wertvolle Tipps für den Alltag mit. Inspirierende Gruppentrainings aller Levels und der vielseitige Move Bereich bieten hervorragende Möglichkeiten zum Sporteln, zum Aufwärmen vor dem Langlaufen oder zum Cool-Down nach einem aktiven Tag. Nach dem Genuss an der frischen Winterluft warten entspannende Stunden in den Saunalandschaften und in dem großzügigen In- und Outdoor-Pool. Wann, wenn nicht im Urlaub, findet man die Zeit, eine wohltuende Massage zu genießen oder sich ein belebendes Beauty-Treatment zu gönnen. Abgerundet wird das harmonische Urlaubserlebnis durch die vitale Energy-Küche, die ausgewogene Ernährung und kulinarischen Genuss miteinander verbindet.

Schneesicherheit für Langläufer

Mit 253,5 bestens präparierten Loipenkilometern, die kostenlos benützt werden können, und dem renommierten Loipengütesiegel des Landes Tirol ist die Region Kaiserwinkl wie geschaffen für Langläufer. Als Mitglied der Cross Country Ski Holidays hat sich Das Walchsee Aktivresort unvergesslichen Momenten für Langläufer verschrieben. Selbst bei wenig Schnee garantieren beschneite Kunstschneeloipen gute Bedingungen, sodass die Gäste des Das Walchsee Aktivresorts den Winter auf den Loipen genießen können. Eingebettet in die wunderschöne Natur und umrahmt von majestätischen Bergen eröffnet sich Langläufern ein atemberaubendes Panorama.

Kraftvoller Rückzugsort

Aktivität, Erholung und Genuss verschmelzen im Das Walchsee Aktivresort zu einem besonderen Wintererlebnis. Seit Mai 2024 ergänzt die stilvolle See-Dependance Lakeside das Resort um 22 exklusive Suiten, ein À-la-Carte Restaurant und eine moderne Bar – ein Rückzugsort am See, der zur winterlichen Ruhe und Entschleunigung einlädt und dabei Kraft schenkt.

Das Walchsee Aktivresort ist ein Hotel der Pletzer Resorts. Die innovative Move & Relax Philosophie bereichert eine Auszeit inmitten der beeindruckenden Landschaft am Walchsee und am Fuße des Kaisergebirges. Das Walchsee Aktivresort bietet 88 Zimmer. Mit der neuen See-Dependance Das Walchsee Lakeside wird das Angebot um 22 hochwertig ausgestatteten Suiten in direkter Lage am See ergänzt. Die Pletzer Resorts wurden im Jahr 2018 gegründet, mit Sitz in Hopfgarten in Tirol. Die Pletzer Resorts haben insgesamt 474 Zimmer und Suiten in fünf Resorts.

Langlaufcamp mit Johannes Harasser (im Zeitraum von 07.01.– 06.02.2025)

Leistungen: 3 Übernachtungen inkl. Frühstück und Abendessen, 3-tägiger Langlaufkurs mit Johannes Harasser (mit über 10 Jahren Biathlon-Weltcup-Erfahrung), Get Together am ersten Abend, 1 x Hüttenabend, 1 x Ganzkörpermassage, 1 x Multifunktionstuch, Late Check-Out, Eintritt Move & Relax Bereich, Teilnahme am wöchentlichen Aktivprogramm, Kaiserwinkl Card mit vielen Vergünstigungen in der Region, Badetasche, kostenloses WLAN – Preis p. P.: ab 826 Euro, Equipment zubuchbar

