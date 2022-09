Bei Proteinen denken viele an Fitnessbude und Muskelaufbau, aber hinter dem Nährstoff steckt noch so viel mehr. Das Protein aus der gelben Spalterbse feiert besonders in Milch- und Fleischalternativen einen Riesenerfolg. Ob in Eis, Veggiewurst, Milch – und jetzt auch Joghurtalternativen – Erbsenprotein schmeckt besser als man denkt.

vly hat die ersten Joghurtalternativen aus Erbsen- und Ackerbohnenprotein entwickelt.

Mit den drei Geschmackssorten Natur – ohne Zucker, Erdbeere und Mango bringt das Foodtech-Startup seine ersten Joghurtalternativen in die Kühlregale. Von Erbsengeschmack keine Spur.

Neben dem guten Geschmack ist vly besonders stolz auf die cremige Textur. Das Erfolgsrezept liegt in der Fermentation und der Wahl der Proteine. Lebensmitteltechnologin und Produktentwicklerin Gabriela Biel erklärt:

„The key innovative aspect is the fact that our yogurts have an amazing creamy texture without adding any thickeners like starch or pectins. So it’s all achieved through fermentation and protein types selection.“– Gabriela Biel (Food Technologist & Product Developer at vly)

Aber moment mal, können Joghurtalternativen überhaupt fermentieren? Ja, können sie. Denn die

Joghurtalternativen von vly enthalten aktive Joghurtkulturen. Diese Kulturen sorgen im

Fermentationsprozess für die Cremigkeit und den mild säuerlichen Geschmack – fast wie beim Joghurt aus Kuhmilch. In tierischem Joghurt „essen“ Milchsäurebakterien Laktose und Milchproteine. Bei den Joghurtalternativen von vly ist das anders: Hier wird keine Laktose, sondern Saccharose (Zucker) in Milchsäure umgewandelt.

Nur durch den Prozess der Fermentation kann aus Milch ein cremig, leicht säuerlicher Joghurt werden. Sie hat also einen Einfluss auf den Geschmack und die Textur. Außerdem sorgen fermentierte Lebensmittel, dank der Milchsäurebakterien, für eine leicht saure Umgebung im Darm. Übrigens: Milchsäurebakterien haben das Wort Milch im Namen, weil sie zuerst in Sauermilch gefunden und daraus isoliert wurden. Trotz des Namens sind Milchsäurebakterien genauso vegan wie z. B.Hefekulturen im Brot.

Aber schmeckt das dann auch? Und wie! Der vly Natur – ohne Zucker hat einen cremig milden

Geschmack und schmeckt pur, aber auch mit Müsli oder herzhaften Gerichten super lecker. Was den vly Natur so besonders macht, ist, dass er keinen Zucker enthält. Der hohe Proteingehalt und die 0 g Zucker im Becher machen ihn zu der gesündesten Sorte der drei Joghurtalternativen.

Die Fruchtsorten Mango und Erdbeere enthalten keinen raffinierten Zucker und bekommen ihre Süße aus Früchten. Der fruchtige Geschmack kommt zusätzlich von echten Fruchtstücken, die in beiden Sorten enthalten sind.

Der Unterschied zu Joghurt aus Kuhmilch: Sie sind rein pflanzlich und frei von Allergenen wie Laktose, Nuss, Soja und Gluten. Ganz egal, ob sich jemand pflanzlich ernährt, keine Laktose verträgt oder einfach nur Joghurt-Fan ist: Diese drei Sorten sind für alle da.

Zu schön um wahr zu sein? Dann sind hier nochmal die Benefits der Rezeptur:

Proteinreich

100% pflanzlich

Mit aktiven Joghurtkulturen

Frei von Soja, Laktose, Gluten und Nüssen

Die neuen vly Joghurtalternativen sind ab dem 21.09. bei EDEKA (Regionen Minden-Hannover &

Nordbayern-Sachsen-Thüringen) und ab dem 7.10. bei REWE (national) erhältlich.

Bildquelle Fotograf: Tanith Schmelzeisen © 2021

Quelle VF Nutrition GmbH