Vorwerk Ventures gewinnt Dominik Steinkühler als Partner

Das personelle Wachstum von Vorwerk Ventures geht weiter. Nachdem erst im August Sascha Günther zum neuen Partner und Holger Witte zum neuen Managing Partner berufen wurden, ist seit dem 1. November auch der ehemalige Lendico-Gründer Dominik Steinkühler als Partner beim Venture Capitalist hinzugestoßen. Er erweitert die bisherige Führungsriege um Norbert Muschong, Dirk Meurer und eben Holger Witte sowie Sascha Günther.

Dominik Steinkühler kommt vom InsurTech FRIDAY, wo er seit 2021 als Chief Financial Officer tätig war. Vor seiner Zeit bei FRIDAY war Dominik Steinkühler bei der Commerzbank AG als Bereichsvorstand für die digitale Transformation des Geschäfts mit Firmenkunden verantwortlich und leitete in dieser Funktion auch das globale Vertriebsmanagement und die weiteren zentralen Stäbe des Segments. Davor gründete Dominik Steinkühler die Kreditplattform Lendico – was ihn nun in seiner neuen Rolle bei Vorwerk Ventures für Gründer:innen zu einem spannenden Partner auf Augenhöhe macht.

„Mit Dominik Steinkühler gewinnt Vorwerk Ventures einen absoluten Finanz-Experten, der zudem in allen Phasen eines Unternehmens schon viel Erfahrung gesammelt hat. Er hat einen sehr starken operativen Hintergrund und vereint erfolgreiche Gründungs- mit Führungserfahrung in etablierten Unternehmen. Dominik wird eine große Hilfe dabei sein, unsere erfolgreiche Geschichte fortzuschreiben und unsere Mission zu erfüllen, einer der führenden VCs in Europa für Consumer Tech zu sein”, sagt Norbert Muschong, Managing Partner bei Vorwerk-Ventures.

„Ambitionierte Gründer:innen von heute gestalten mit ihren Unternehmen unsere Zukunft. Ich liebe diesen Anspruch und das innovative Umfeld. Der Aufbau eines Unternehmens kann allerdings ein steiniger Weg sein. Aus meiner eigenen unternehmerischen Erfahrung weiß ich, dass der äußere Glanz sich von innen phasenweise anders anfühlen kann. Ich freue mich sehr darauf, zukünftig Gründer:innen in meiner neuen Rolle bei Vorwerk Ventures auf dieser Reise zu begleiten und sie nach allen Möglichkeiten dabei zu unterstützen, erfolgreiche Unternehmen aufzubauen”, ergänzt Dominik Steinkühler.

