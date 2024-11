Aufwärmen, entspannen, wohlfühlen: mit den Wärmehelden von Bearaby

Wenn die Tage kürzer werden und die Temperaturen tiefer sinken, nutzen wir die Gunst der Stunde, um es uns zu Hause so richtig gemütlich zu machen. Dafür kommen die Wärmehelden von der nachhaltigen New Yorker Home-Wellness Brand Bearaby wie gerufen. Die Wärmehelden sind eine Kollektion aus beheizbaren Wohlfühl-Produkten, die sich wie eine warme, wohlige Umarmung anfühlen, für verschiedene Körperregionen und Bedürfnisse: Der „Lounger“ ist eine große, flexible Heizdecke, der „Calmer“ ist ein ergonomischer Nackenwärmer und der „Snuggler“ eine Wärmflasche ohne Wasser und ohne Gummi. Weil sie aus dem Hause Bearaby stammen, das vor allem durch seine handgestrickten Gewichtsdecken aus Bio-Baumwolle bekannt ist, sind natürlich auch alle Wärmehelden sanft beschwert und sorgen für besonders viel Entspannung.

Wärmehelden: die natürlichen Wellness-Begleiter für das ganze Jahr

Alle Wärmehelden verfügen über einen Kern aus TerraclayTM, einer natürlichen, biologisch abbaubaren Tonerde mit temperaturspeichernden Eigenschaften. Deshalb sind sie sowohl für eine wärmende als auch kühlende Anwendung geeignet. Zum Erhitzen kann man die Wärmehelden ganz einfach bei 800–1000 Watt für 60 Sekunden in die Mikrowelle geben, für eine kühlende Anwendung legt man sie für eine Stunde in den Gefrierschrank. So begleiten uns die Wärmehelden durch das ganze Jahr und heizen uns ein oder kühlen uns runter. Sie reduzieren Stress, lindern Schmerzen und lösen gezielt Verspannungen auf. Der Vorteil des „Snuggler“ gegenüber herkömmlichen Wärmflaschen: Die Wärme wird länger gespeichert und es gibt keine Verbrennungsgefahr durch zu heißes Wasser oder geplatzte Flaschen. Die Heizdecke „Lounger“ funktioniert ohne Strom oder Kabel und sorgt damit ganz natürlich für Entspannung. Der Nackenwärmer „Calmer“ ist die absolute Geheimwaffe für schmerzende Nacken nach langen Bürotagen und für Schultern, die viel schultern.

Deshalb lieben wir die Wärmehelden:

Gewicht und lang anhaltende Wärme helfen beim Entspannen

Sie lindern Schmerzen, regenerieren Muskeln und helfen dabei, nachts besser zu schlafen

Der Kern ist aus natürlichem und biologisch abbaubarem TerraclayTM

Weiches Außenmaterial: Snugknit aus 100 % GRS-zertifiziertem, upgecyceltem Polyester

Zeitloses Design

Bearaby – von der Erde, für die Erde

Die Wärmehelden sind nicht nur gut für uns, sondern auch für die Umwelt. Die natürliche, therapeutische Tonerde, Terraclay™, ist biologisch abbaubar und wurde speziell entwickelt, um Spannungen genau an den richtigen Stellen zu lösen. Das Außenmaterial besteht aus weichem Snugknit, einem upgecycelten, GRS-zertifizierten Polyester. Seit der Gründung von Bearaby spielt die Nachhaltigkeit der Produkte und Prozesse eine wichtige Rolle: Vom Baumwollanbau über die Produktion bis zum Versand wird auf umweltgerechte Maßnahmen geachtet – Mensch und Natur stehen immer an erster Stelle.

Die Produkte von Bearaby sind online unter bearaby.eu erhältlich. Die Wärmehelden kosten ab 79 Euro.

Bild : Wärmehelden Snuggler 2 Copyright Bearaby @ Bearaby

Quelle Cleo Public Relations