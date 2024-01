waterdrop® kompensiert CO2-Ausstoß von Skirennläuferin und Markenbotschafterin Mirjam Puchner

Das österreichische Microdrink-Unternehmen kompensiert für die Skisaison 2023/2024 den CO2-Ausstoß der Reisen der Weltklasse-Athletin

waterdrop® verkündet eine besondere Art, seine Markenbotschafterin Mirjam Puchner zu unterstützen: Der österreichische Microdrink-Hersteller kompensiert den CO2-Ausstoß der Ski Athletin durch eine Zusammenarbeit mit dem dänischen Climate-Tech-Unternehmen Klimate. Das Geheimnis der CO2 Kompensation: Blue Carbon.

Eine Partnerschaft, die der Umwelt zugutekommt

Neben der österreichischen Herkunft haben waterdrop® und Mirjam Puchner auch die Verbundenheit zur Natur gemein. Die ehemalige Olympia-Athletin ist schon seit 2022 Markenbotschafterin von waterdrop®. Gemeinsam setzen sie sich für mehr Nachhaltigkeit im Skisport ein, indem auf herkömmliche Plastikflaschen zugunsten von wiederverwendbaren Flaschen aus Glas oder Metall verzichtet wird. Auch die kompakten Microdrinks von waterdrop® sparen bis zu 98 Prozent an CO2 und Plastik im Vergleich zu herkömmlich abgefüllten Softdrinks.

Allerdings lässt sich der Ausstoß von Emissionen nicht komplett vermeiden, so auch im Skisport. Für Profi-Sportler und -Sportlerinnen bedeutet das auch zahlreiche Reisen innerhalb einer Saison beispielsweise nach Italien, Norwegen, Chile oder in die USA. Um diesen Emissionen entgegenzuwirken, ist eine entsprechende CO2-Kompensation notwendig.

Die CO2-Belastung der Reisen zu und von den Trainingslagern und Rennen, an denen Mirjam Puchner diese Saison teilnimmt, werden berechnet und von waterdrop® kompensiert, zuzüglich eines großzügigen Puffers, um sicherzustellen, dass ausreichend CO2 aus der Atmosphäre entnommen wird.

„Ich freue mich, mit waterdrop® im Bereich Nachhaltigkeit Zeichen zu setzen. Unsere Initiative, meinen CO2-Fußabdruck zu kompensieren, zeigt, wie Sport und Umweltschutz Hand in Hand gehen können”, so Mirjam Puchner.

waterdrop® Gründer und CEO, Martin Murray, sieht in der Kompensation eine Vertiefung der Partnerschaft mit Mirjam Puchner: „Als Unternehmen tragen wir eine gewisse Verantwortung, die über unser Kerngeschäft hinausgeht – sie betrifft unsere Umwelt ebenso wie die Partnerschaften, die wir eingehen. Mirjam verkörpert viele Werte, die uns wichtig sind – von Authentizität bis zur Liebe zu unserer wunderschönen Natur und dem Alpenpanorama. Das wollen wir unterstützen und zeigen, dass auch Skisport und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen können. Außerdem hoffen wir natürlich, damit auch andere Unternehmen und Sponsoren zu inspirieren, mit ihren Partnerschaften einen positiven Impact zu generieren.“

Routinen im Sport: Ausreichend Hydration ist unverzichtbar

Als Weltklasse-Athletin sind für Mirjam Puchner ein gesunder Lebensstil und die richtigen Routinen unverzichtbar. Ausreichende Flüssigkeitszufuhr sowie die Aufnahme von Elektrolyten, die bei der Regulierung der Muskelfunktion helfen, sind dabei genauso Teil der Routine wie eine ausgewogene Ernährung und das regelmäßige Training. Daher ist es für sie wichtig diesen essentiellen Teil ihrer Routine, nachhaltig zu gestalten. Besonders Profi- aber auch Hobby-Sportler:innen geraten schnell in Gefahr, durch die körperliche Anstrengung zu dehydrieren, wodurch physische und kognitive Reaktionen gemindert werden – in einem Umfeld wie dem Skirennen, in denen Entscheidungen innerhalb von Sekundenbruchteilen gefällt werden müssen, kann das schwere Folgen haben.

Langfristige CO2-Bindung dank Blue Carbon

waterdrop® hat sich für das Projekt mit Klimate zusammengetan, einem dänischen Climate-Tech-Unternehmen, welches an internationalen Projekten zur Kohlenstoffreduzierung arbeitet. Blue Carbon bindet CO2 langfristiger als die Aufforstung von Wäldern. Deshalb gehen knapp unter 20 Prozent des Investments in ein ‘Aquatic-Biomass-Sinking’-Projekt und die restlichen knapp 80 Prozent in die Anpflanzung von küstennahen Blue Carbon.

Konkret geht es um das Projekt Running Tide im Nordatlantik. Anhand von sogenannten Blue Carbon – blauem Kohlenstoff – wird CO2 durch Algen aus der Atmosphäre entzogen und in kohlenstoffreiche Biomasse umgewandelt. Durch die natürlichen Meeresströmungen treiben die Algen auf das offene Meer hinaus und schließlich sinkt die entstandene Biomasse auf den Meeresboden, wo sie durch die dortigen Tiefseeorganismen verzehrt wird.

Außerdem unterstützt waterdrop® das Projekt Delta Blue Carbon. Hierbei wird die Restauration eines Mangrovenwaldes im Delta des Indus-Flusses und die Verbesserung der örtlichen Wasser- und Gesundheitsversorgung sowie Bildung unterstützt.

Bild: Atheltin Mirjam Puchner Copyright: waterdrop®

Quelle:Milk & Honey PR