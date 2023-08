Weiße Weihnachten am weißen Strand

An einem der schönsten Strände der weltbekannten The Palm in Dubai lädt das herrschaftliche Raffles The Palm seine Gäste zu luxuriösen Weihnachts- und Silvesterfeierlichkeiten: Der erhabene Palast direkt am Strand, wurde von europäischen Kunsthandwerkern gestaltet und verspricht seinen Gästen in seinem hochmodernen Inneren ein einmaliges und unvergessliches Erlebnis.

Gerade zu dieser Zeit ist Dubai das perfekte Reiseziel mit angenehmen Temperaturen von durchschnittlich 26 Grad Celsius und einer Meerwassertemperatur von 25 Grad. Inmitten der faszinierenden Wüstenlandschaft und glitzernden Wolkenkratzer erstrahlt Dubai jedes Jahr zur Weihnachts- und Silvesterzeit in einem zauberhaften Glanz.

Weihnachtserlebnis

Mit beeindruckenden Weihnachtsdekorationen und bezaubernden Festlichkeiten verwandelt sich die Stadt in ein Winterwunderland. Die Straßen sind mit funkelnden Lichtern übersät und überall finden sich Weihnachtsbäume und dekorierte Fassaden, die für eine festliche Atmosphäre sorgen. Die luxuriösen Einkaufszentren Dubais sind nicht nur ein Paradies für Shopping-Enthusiasten, sondern für alle, die die festliche Stimmung erleben möchten. Die Malls präsentieren faszinierende Weihnachtsshows, beeindruckende Dekorationen und magische Veranstaltungen.

Die Mall of the Emirates organisiert einen klassischen Weihnachtsmarkt inkl. Weihnachtsmann und Weihnachtsbäumen. Hier laden 19 Pavillons zum Schlendern, Einkaufen und Bestaunen ein. Der Weihnachtsmarkt am Dubai Creek punktet mit künstlichen Schneeflocken und einer Bühne für Weihnachtslieder. Auch auf einem Ausflug zum Themenpark Global Village schwelgen die Reisenden in festlichen Lichtern und Leckereien – sogar traditionelle Karussells werden aufgestellt.

Für die ultimative Weihnachtsstimmung präsentiert sich das Raffles The Palm mit kulinarischen und festlichen Höhepunkten den ganzen Dezember und Silvester.

Am 06. Dezember beginnt im Raffles The Palm der Zauber der Weihnachtszeit mit einer andächtigen Beleuchtungszeremonie des neun Meter hohen Weihnachtsbaums. Von 18.30 bis 20.00 Uhr entfaltet sich am Pool ein zauberhafter kleiner Weihnachtsmarkt – mit dem Weihnachtsmann als Ehrengast. Dieser festliche Auftakt in die Feiertage verspricht besondere Momente für alle.

Gourmets kommen in den vielfältigen Restaurants des Raffles voll auf ihre Kosten. Zur Einstimmung auf Heiligabend am 23. Dezember serviert die Sola Jazz Lounge einen köstlichen Weihnachts-Jazz-Brunch, der von einer Live-Jazzband begleitet wird. Für den perfekten Start in die festliche Nacht 20.00 Uhr und Mitternacht werden die Gäste mit einem exquisiten Festtagsmenü im prächtig dekorierten Raffles The Palm in Dubai verwöhnt.

Das Weihnachtsfest beginnt glamourös am 24. und 25. Dezember mit einem opulenten à la carte Festmahl im Matagi (ab ca. 200 Euro pro Person,) untermalt von einem DJ und einem Violinisten. Wer ein majestätisches Buffet mit feinsten Köstlichkeiten in luxuriösem Ambiente bevorzugt, erlebt eine unvergessliche Weihnachtsnacht im Restaurant Le Jardin. Am Abend des 24. Dezembers ab 19.30 Uhr wird hier bis Mitternacht der Heilige Abend in eindrucksvollem Rahmen gefeiert.

Am 25. Dezember werden kulinarische Köstlichkeiten, elegant direkt am Strand mit einem opulenten Menü im angesagten Strandrestaurant Piatti kredenzt, das von hochklassiger, italienischer Raffinesse geprägt ist.

Silvesterspektakel

Dubai ist ein Synonym für spektakuläre Silvesterfeiern, die weltweit Aufmerksamkeit erregen. Die Stadt bietet eine beeindruckende Mischung aus buntem Feuerwerk, Unterhaltung und eleganten Partys.

Zur Feier des neuen Jahres werden mehrere Feuerwerke gezündet. Vor allem über den berühmten Wahrzeichen Dubais, wie dem Burj Khalifa und dem Burj Al Arab, wird der Himmel in einer explosiven Show gefärbt. Dubai investiert sogar jährlich mehrere Millionen Euro für das größte Feuerwerk der Welt. The Palm ist der perfekte Ort, um das Feuerwerk im Atlantis, Burj Khalifa, Burj Al Arab und Marina zu beobachten.

Im Raffles The Palm Dubai wird das neue Jahr mit dem Gold-Programm extravagant eingeläutet. Unter dem Motto: Raffles Royal Masquerade erleben die Gäste ein exquisites Buffet-Galadinner im königlichen Stil im Gourmetrestaurant Le Jardin. Begleitet von einer mitreißenden Pop-Band wird dieser Abend von 19.00 Uhr bis 01.00 Uhr nachts absolut einzigartig (Preis ab 594 Euro pro Person).

Wer Silvester lieber am Strand feiert, genießt im luxuriösen Strandrestaurant Piatti ein köstliches Menü italienischer Art. Mit Blick auf den weißen Sandstrand der Palm Jumeirah und musikalischer Begleitung des hauseigenen DJs, begrüßt man von 20.00 Uhr bis 03.00 Uhr morgens stimmungsvoll das neue Jahr. Oder man erfreut sich an einem atemberaubenden Ausblick auf der Kalian Rooftop-Lounge bei DJ und Saxophon-Klängen. Ab 17.00 Uhr bis 03.00 Uhr morgens feiern Gäste hier ausgelassen den Silvesterabend (Preis ab ca. 500 Euro pro Person).

Die Weihnachts- und Silvesterzeit in Dubai ist einzigartig und lässt Besucher aus aller Welt die festliche Magie hautnah erleben.

Für den Zeitraum vom 21. bis 26. Dezember zahlen Gäste ab 2.050 Euro pro Nacht pro Zimmer im Raffles The Palm Dubai, mit Frühstück in einem Family Ocean Gästezimmer mit Balkon, königlicher Ausstattung und sagenhafter Aussicht inklusive.

Wer vom 27. Dezember über Silvester bleibt, residiert inklusive Frühstück in einem Family Ocean Gästezimmer mit Balkon, einem einmaligen Panorama und edler Ausstattung für 2.783 Euro pro Nacht pro Zimmer. Über Silvester beträgt die Mindestbuchung fünf Nächte inklusive Gala Dinner.

