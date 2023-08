Purer Genuss im Wohlfühlhotel Schiestl

Das Wohlfühlhotel Schiestl am Eingang des weltbekannten Zillertals ist ein Refugium zum Abschalten und Genießen. Ob allein, mit PartnerIn oder der besten Freundin: Es fühlt sich gut an, wenn der Alltag auf Abstand geht.

Ankommen, entspannen, wohlfühlen – bei typischer Tiroler Gastfreundschaft, österreichischer Küche und Wellness aus aller Welt. Das familiengeführte Wohlfühlhotel Schiestl zählt zu den Top-Adressen am sonnigen Eingang des Zillertals und der Name ist hier Programm: vom Betreten des Hotels bis hin zur Abreise stehen im Hotel Schiestl alle Zeichen auf „Wohlfühlen“.

Frühlingshafte Wellnesswogen

Die Hektik des Alltags perlt im Badeschlössl des Hauses in kürzester Zeit ab. Das geht ganz einfach beim Baden und Schwimmen im In- oder Outdoor-Pool mit Gegenstromanlage, Sprudelliegen und Massagedüsen. Soll Dampf abgelassen werden, empfehlen sich die vier Erlebnissaunen – vom gemäßigten Sanarium über das (Sole-)Dampfbad bis zur echt heißen Finnensauna. Immer ein Volltreffer ist eine Wellnessanwendung beim versierten SPA-Team im Vitalcenter. Ein Honigmilchbad in der Kupferwanne, Aromatherapien und entspannende Massagen bringen Körper und Geist in Balance. Hochwertige Pflegeprodukte von Babor tragen zum relaxten Körpergefühl bei. In den großen Ruheräumen, im Wohlfühlpool und auf der luftigen Sonnenterrasse am Dach können die Gedanken frei fliegen.

Regional und frisch auf den Tisch

Um das leibliche Wohl kümmern sich im Wohlfühlhotel Schiestl Küchenchef Jan und sein Team mit innovativen Kreationen aus bevorzugt regionalen Lebensmitteln. Ein Candle-Light-Dinner aus der Schiestl-Küche, ausgezeichnet mit dem „Bewusst Tirol-Zertifikat“, begleitet von einer exklusiven Weinempfehlung, ist der kulinarische Höhepunkt des gemeinsamen Urlaubstages. Schon warten die gemütlichen und bis 48 m2 großen Panorama-, Junior- und Kuschelnest-Suiten oder die Apartments in der Residenz Schiestl. Der nächste Tag bringt ein Langschläfer-Frühstück bis elf Uhr, und danach vielleicht einen Ausflug zu den Swarovski-Kristallwelten in Wattens, eine Ausfahrt im Schiestl-Cabrio auf die Zillertaler Höhenstraße oder einen Shopping-Ausflug in die Alpenstadt Innsbruck. www.hotel-schiestl.com

Wohlfühlhotel Schiestl: FREUNDINNENTAG (08.01.23–15.12.23)

1 Ü inkl. 3/4 Verwöhnpension, 1 prickelnde Überraschung am Zimmer, Ladys Dinner, Gutschein für Vitalanwendungen im Wert von 90 Euro, 1 Schlummertunk an der Hotelbar. – Preis ab 192 p. P.

Wohlfühlhotel Schiestl: ROMANTIKTAGE FÜR 2 PERSONEN (26.02.23–15.12.23)

3 Ü für inkl. 3/4 Verwöhnpension, inkl. Candle Light Dinner, süße Überraschung im Zimmer, Honigmilchbad für zwei Personen in der Kupferwanne, entspannende Rückenmassage p. P. – Preis ab 488 Euro für zwei Personen

Wohlfühlhotel Schiestl: HONEYMOON IM SCHIESTL (27.02.23–15.12.23)

4 Ü inkl. 3/4 Verwöhnpension, Romantikpaket im Vitalcenter (Rosenduftbad zu zweit, 2 Aromaölmassagen, Infrarot-Tiefenwärme zu zweit), Candle Light Dinner, Cabrio für einen halben Tag inklusive Picknick. – Preis ab 635,20 Euro p. P.

Bild. Wohlfühlhotel Schiestl

Quelle © mk Salzburg