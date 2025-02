Weitere Hamas-Geiseln an Rotes Kreuz übergeben

Gaza (dts Nachrichtenagentur) – Im Gazastreifen sind am Samstag zwei weitere der am 7. Oktober 2023 entführten Geiseln aus den Händen der Hamas freigelassen worden.

Die zwei Männer wurden von vermummten und bewaffneten Kämpfern der Terrororganisation zunächst auf einer Bühne vorgeführt und anschließend an das Internationale Rote Kreuz übergeben. Später am Tag soll noch ein weiterer Mann aus der Geiselhaft entlassen werden. Im Gegenzug will Israel über 180 palästinensische Gefangene freilassen.

Zuletzt waren am Donnerstag acht Hamas-Geiseln freigekommen. Unter ihnen waren auch zwei Deutsch-Israelis, zudem eine israelische Soldatin sowie fünf aus Israel entführte thailändische Arbeiter.

Das Waffenruheabkommen zwischen der israelischen Regierung und der Hamas sieht in einer ersten sechswöchigen Phase die Freilassung von insgesamt 33 Geiseln vor. Acht von ihnen sind israelischen Angaben zufolge tot, bei ihnen geht es nur noch um die Überführung der sterblichen Überreste. Im Gegenzug sollen insgesamt fast 2.000 Palästinenser aus israelischer Haft freikommen.



Foto: Erinnerung an von der Hamas entführte Geiseln im Gazastreifen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts