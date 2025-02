Room To Be Free – die Tenne Lodges & Chalets

Mehr Freiheit. Mehr Ruhe.

Die Tenne Lodges & Chalets in Ratschings in Südtirol (Italien) liegen fernab am Ende des Tals in einer nahezu unbefahrenen Strasse an einem Ort, der zum Ankommen und Verweilen einlädt. Hier, wo die Stille der Natur die Schönheit der Bergwelt berührt, darf man sich mit all seinen Sinnen verbinden und neue Kraft und Inspiration für Körper und Geist finden. In dem familiengeführten Haus geniesst man eine Auszeit vom Alltag, die frei von jeglicher Verpflichtung ist, in der man nichts „muss“ und einfach nur „sein“ darf. Stilvolle, edle Lodges und Chalets bieten genug Raum für jeden Wunsch und sorgen für einen Aufenthalt, der nicht nur ewig in Erinnerung bleibt, sondern auch das Gefühl hinterläßt, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein.

Raum zum Entfalten. Die Tenne Lodges.

Die Schlaf- und Wohnbereiche in den Lodges sind alle sehr lichtdurchflutet, die Essbereiche dunkler gehalten – wie es in Südtiroler Stuben traditionell üblich ist. Keine Lodge gleicht der anderen und alle Räume sind von der Architektur bis hin zu den Möbeln individuell und mit viel Sorgfalt zum Detail gestaltet. Sogar die Holzübergänge wurden in den Lodges speziell geschnitten und geben jeder Wohneinheit einen unvergleichbaren Wohlfühlfaktor.

Die Lodges im Überblick:

Mountain Lodge ab 198€ p.P. mit Halbpension (50 qm, 2 Personen)

Superior Lodge ab 238€ p.P. mit Halbpension (70 qm, 2 Personen)

Mountain Family Lodge 198€ p.P. mit Halbpension (70 qm, bis 4 Personen mit separatem Schlafraum)

Superior Family Lodge 238€ p.P. mit Halbpension (75 qm, bis 4 Personen mit separatem Schlafraum)

Wellness Lodge ab 1.000€ pro Lodge mit Halbpension (110 qm, bis 4 Personen)

Grand Lodge ab 1.200€ pro Lodge mit Halbpension (160 qm, bis 4 Personen)

Jede Lodge verfügt über:

Kingsize-Doppelbett, optional mit separatem Schlafraum ab 4 Personen

SuitePad für perfekten Lodges-Service

TV-Flachbildschirm und Telefon

Sofa, optional mit separatem Wohnzimmer

Badezimmer mit Doppelwaschbecken, Fön, Dusche und separatem WC

Küchenzeile mit Herdplatten, Wasserkocher, Kaffeemaschine und Kühlschrank

Balkon oder Terrasse

Wireless LAN

Tiefgaragenstellplatz inklusive Ladestation für Elektroautos

Reif für die Ruhe. Die Tenne Chalets.

Ein Hauch von Holz liegt in der Luft. In den Tenne Chalets hat man das Gefühl, direkt im Wald aufzuwachen. Nicht nur die Lage inmitten der Natur, sondern vor allem die jahrhundertealten Bäume, zwischen denen die Chalets erbaut sind, strahlen eine tief verwurzelte Kraft und sanfte Waldruhe auf die Gäste aus. Die vier luxuriösen Chalets liegen ca. 2,5 Kilometer von den Tenne Lodges entfernt und sind Rückzugsort und Wohlfühlort zugleich.

Jedes Chalet verfügt über:

2 Schlafzimmer mit Doppelbett

Privater Jacuzzi auf der Terrasse mit Bergblick

Wohnzimmer mit offenem Kamin

Finnische Sauna, Ruhebereich sowie Sonnenwiese zur gemeinsamen Nutzung

SuitePad für den perfekten Chalet Service

Tiefgarage

Good to Know:

Am Anreisetag wartet auf die Gäste ein gefüllter Kühlschrank mit Südtiroler Spezialitäten für einen kleinen Abend Snack oder ein Frühstück am ersten Morgen. Während des Aufenthalts hat man die Möglichkeit, selbst im Chalet zu kochen, sich das Essen direkt in das Chalet liefern zu lassen oder im Restaurant in den Tenne Lodges À-la-carte zu dinieren. Die Wellnesseinrichtungen der Tenne Lodges sind ebenfalls zur freien Nutzung verfügbar.

Das Chalet kostet ab 2.800 € pro Woche mit Halbpension (2-4 Personen)

Bildcredit © Tenne Lodges & Chalets

Weitere Informationen gibt es unter tenne-suedtirol.com

Quelle Sonja Berger Public Relations