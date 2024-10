Welcome to Winter Wellness Land – das Rieser Achensee Resort

Ein bisschen wie im Märchen fühlen wir uns im Winter am malerischen Achensee in Tirol (Österreich). Glitzernde Sonnenstrahlen, die über den See gleiten, schneebedeckte Waldwege, auf denen wir unsere ersten Spuren hinterlassen und romantische Schlittenfahrten durch die verträumte Winterlandschaft des Achentals – im Rieser Achensee Resort werden unsere schönsten Winterträume wahr. Das Wellness- und Wohlfühlhotel der Familie Rieser ist das perfekte Winterziel für alle, die eine Auszeit fernab des Alltags und inmitten der unberührten Natur des Karwendelgebirges erleben wollen. Ob sportlich aktiv beim Langlaufen an der Seepromenade, auf dem Rücksitz eines Pferdeschlittens durch die verschneite Winterwelt gleitend oder wohltuende Momente im neuen Adults Only SeeSpa genießend – im Rieser Achensee Resort ist all das und vieles mehr möglich. Wer möchte da nicht direkt Märchenprinz:essin sein und eine der traumhaften Turmsuiten beziehen?

Hallo Winterwelt. Im Schneegestöber die Natur erkunden.

Der Achensee bietet im Winter die perfekte Kulisse für besondere Erlebnisse von sportlich bis gemütlich. Hier unsere drei Highlights im Rieser:

Ski in. Fun out. Langlaufparadies Achensee.

Mit über 200 Pistenkilometern gehört der Achensee zu den Top-Skilanglauf-Regionen der Alpen. Ob als Anfänger:in auf die Übungsloipe in Pertisau, als Entdecker:in durch die idyllische Naturlandschaft oder als Profi-Skater:in unterwegs auf anspruchsvollen Loipen, hier findet jedes Level das passende Angebot für unvergessliche Langlauferlebnisse. Pluspunkt: der Loipeneinstieg befindet sich direkt vor der Hoteltür und die Ausrüstung kann im Skiraum deponiert werden (Verleih und Kurse gegen Gebühr möglich).

Auf weißen Spuren durch die Natur. Das Winterwandern.

Hand in Hand oder alleine, in Schneeschuhen oder Winterschuhen, auf steilen Berghängen oder entlang der Uferpromenade, das Winterwandern am Achensee ist auf einer Länge von über 150km möglich. Bestens präparierte Wege bieten direkt vom Resort aus die Möglichkeit, eine der aufregenden und abwechslungsreichen Touren in der näheren Umgebung zu erkunden. Tempo und sportliches Level können individuell an die persönliche Stimmung bzw. Kondition angepasst werden.

Einmal Cindrella sein… Schlittenfahrt im Rieser.

Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Haflinger. Die ganz besonderen Momente erlebt man im Rieser Achensee Resort bei einer Schlittenfahrt mit den hauseigenen Haflinger Pferden. Das Zweiergespann kann für Spazierfahrten direkt im Hotel gebucht werden und holt seine Gäste auch vor Ort ab. Auf leisen Kufen darf man sich anschließend entspannt zurücklehnen und die schneebedeckte Winterlandschaft der Karwendeltäler genießen.

Für Körper und Geist. Aktiv & Tiefenentspannt im Rieser Achensee Resort.

Bewegung ist gut für den Körper und trägt wesentlich zur Gesundheit und zum allgemeinen Wohlbefinden bei. Daher setzt das Rieser Achensee Resort bereits seit Jahren den Fokus auf die Ausweitung des Sportangebots und stellt seinen Gästen auf knapp 400 qm einen perfekt ausgestatteten Fitnessbereich mit eigenem Bewegungsraum zur Verfügung. An nahezu allen Wochentagen findet dort ein abwechslungsreiches Aktiv- und Vitalprogramm mit geschulten Trainer:innen statt, wo man u.a. beim Aqua Fit, TRX-Training, Meridiandehnen oder geführten Atemübungen den Körper und Geist wieder zurück in seine Balance bringen kann. Wer nach wohltuender Ruhe und Entspannung sucht, ist im Adults Only SeeSpa mit SeeSauna, zwei Pools sowie Tauchbecken im Bio Badeteich genau richtig.

Auf zwei Etagen erstreckt sich die neue Wellnesswelt mit eigener Ruheoase, deren warme Farbtöne und lichtdurchflutete Fensterfronten die Natur und Bergwelt des Achensees perfekt widerspiegeln. Hier kann man die Stille genießen, seinem eigenen Atem lauschen und in Gedanken versinken. Der große In- und Outdoor Aktiv- und Familienpool sowie das Sauna-Refugium mit mehrere Saunen runden das Wellness-Erlebnis ab und der Bio-Badeteich im Garten des Hotels sorgt beim Eisbaden im Winter für eine zusätzliche Stärkung des Immunsystems.

Über das Rieser Achensee Resort

Das Rieser Achensee Resort (Tirol / Österreich) wird seit Jahrzehnten hinweg von Familie Rieser geführt. Bereits die Großeltern haben mit dem Hotel in Pertisau ein kleines Paradies in der Natur erschaffen, das dank der spektakulären Bergkulisse und des nahegelegenen Achensee den perfekten Ort für Ruhe, Entspannung und Erholung bietet. Heute kümmern sich Ernst und Gabi Rieser gemeinsam mit ihren Töchtern Theresa, Alexandra und Patricia sowohl um das Wohl der Gäste als um das Wohl des Hauses. Im Dezember 2022 wurde nach einem Umbau wiedereröffnet und das neue SkyLoft oder die Suiten Bärenkopf, das Adults Only SeeSPA, ein Fitnessraum, ein separater Bewegungsraum und ein kleiner Indoor-Poolbereich für Kinder sind hinzugekommen. „Wir sind ein Haus von Generationen für Generationen und leben im stetigen Wandel, damit sich jeder Gast in unserer familiärer Atmosphäre ein Stück weit wie zu Hause fühlen darf“ so Familie Rieser.

Eine Übernachtung inkl. Genuss+ Verpflegung kostet ab 184 € pro Person je nach Verfügbarkeit, Reisezeitraum und Zimmerkategorie.

