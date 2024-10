Flip übernimmt The Bot Platform für eine schnellere KI-gestützte Transformation der Kommunikation mit Frontline-Mitarbeitenden

Flip, der Anbieter von Europas führender Super-App für Frontline-Mitarbeitende, hat The Bot Platform übernommen. The Bot Platform ist eine Softwarelösung, die HR- und Kommunikationsteams dabei unterstützt, ihre Arbeitsweise mithilfe von Bots, Automatisierung und KI-Agents zu optimieren und so eine bessere Arbeitswelt zu schaffen. Dieser Schritt stärkt die Position von Flip als führende Plattform für Unternehmen, die alle Beschäftigten inklusive der Frontline-Mitarbeitenden aktiv in die Unternehmenskommunikation einbindet und so die Kommunikation unter allen Mitarbeitenden optimiert. Gleichzeitig unterstreicht diese Akquisition die Ambitionen des Unternehmens, das Wachstum in internationalen Märkten voranzutreiben.

Die Lösung von Flip hat sich bereits in einer Reihe von bedeutenden Branchen und Schlüsselsektoren in Deutschland durchgesetzt, beispielsweise in der Automobilindustrie, im Einzelhandel, in der Logistik sowie im Mittelstand, um Unternehmen mit ihren zahlreichen operativen Mitarbeitenden optimal zu verbinden. Zu den über 300 Kunden von Flip zählen in Deutschland beispielsweise die Unternehmen MAHLE, Bosch und EDEKA.

Mit der Übernahme von The Bot Platform werden die Kunden von Flip in der Lage sein, völlig neue Anwendungen und Workflows wie Onboarding, regelmäßig durchgeführte Mitarbeiterbefragungen (Pulsbefragungen) sowie Programme für die Mitarbeiteranerkennung einfacher denn je umzusetzen.

The Bot Platform, bekannt für die Zusammenarbeit mit namhaften Unternehmen wie GSK, Coca-Cola und Clarins, hat sich als bedeutender Technologiepartner für Workplace von Meta etabliert. Mit dieser Übernahme erhalten die Kunden von Flip einen unvergleichlichen Zugang zu einer Reihe von KI-gestützten Low-Code-Tools, die die Prozesse für das Onboarding, die Mitarbeitenden-Einbindung sowie die Maßnahmen für die Weiterbildung und Anerkennung von Mitarbeitenden verbessern.

„Flip und The Bot Platform haben bisher unabhängig voneinander die Vision verfolgt, den Arbeitsalltag eines jeden Mitarbeitenden vernetzter, integrierter und produktiver zu gestalten. Dank des Zusammenschlusses und unserer Plattform ermöglichen wir es Unternehmen, ihre Mitarbeitenden effektiver einzubinden und eine konsistente, personalisierte Erfahrung zu schaffen, die jeden Schritt der Laufbahn eines Mitarbeitenden unterstützt – von der Einstellung bis zur Pensionierung“, erklärt Benedikt Brand (geb. Ilg), CEO und Mitbegründer von Flip.

Dank der Integration der hochentwickelten KI-Funktionen von The Bot Platform bringt Flip modernste technologische Fortschritte, die üblicherweise den Mitarbeitenden in Büroumgebungen vorbehalten sind, in die Hände der 80 Prozent der Arbeitnehmer weltweit, die nicht an einem Schreibtisch arbeiten. Dies folgt der übergeordneten Strategie von Flip, die sich von den meisten Anbietern von Software für interne Kommunikation und Personalwesen darin unterscheidet, dass die operativen Mitarbeitenden und ihre einzigartigen Bedürfnisse und Herausforderungen im Mittelpunkt der Produktentwicklung stehen.

Dieser Schritt festigt zudem die Position von Flip als führende Alternative zu Workplace von Meta für die Einbindung von Frontline-Mitarbeitenden, nachdem Meta beschlossen hat, seine Plattform aufzugeben.

„Unsere Kunden haben uns immer wieder mit der kreativen Nutzung unserer Technologie überrascht und dabei oft Probleme gelöst, an die wir gar nicht gedacht hatten. Der Zusammenschluss mit Flip ermöglicht es uns, weitere Innovationen voranzutreiben. Der Fokus von Flip auf operative Mitarbeitende passt perfekt zu unserer Mission, die Kommunikation in der Arbeitswelt zu verbessern. Gemeinsam können wir die wirklichen Herausforderungen angehen, mit denen Mitarbeitende ohne Schreibtisch konfrontiert sind, und bessere Nutzererlebnisse für diejenigen schaffen, die dies am dringendsten benötigen“, ergänzt Syd Lawrence, CEO von The Bot Platform.

Flip wird auch weiterhin Innovationen im Bereich der Frontline-Kommunikation entwickeln und seiner Mission treu bleiben, jeden Mitarbeitenden mit seinem Arbeitsplatz zu verbinden – unabhängig von seinem Standort oder seiner Funktion. Mit der Akquisition von The Bot Platform ist Flip in der Lage, Unternehmen dabei zu unterstützen, neue Ebenen der Mitarbeitenden-Einbindung und der operativen Effizienz zu erschließen.

Bild: Benedikt Brand (Nee Ilg), CEO, Flip

Quelle Huss-PR-Consult