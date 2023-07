Wellnesshotel Walserhof: Ein Hotel, gemacht für mehr Achtsamkeit im Leben

Wann haben Sie sich zuletzt eine Pause gegönnt? Wissen Sie noch, wie es sich anfühlt, sich einfach treiben zu lassen? Das Verwöhn- und Wellnesshotel Walserhof ist ein Ort, an dem genau das möglich ist. Inmitten von Holz, Ursprünglichkeit und urig-elegantem Stil ist hier Platz zum Träumen und Entspannen. Zurück zum Ursprung und zugleich hin zu neuen Wegen der Achtsamkeit, das ist die Philosophie des inspirierenden Hauses im Kleinwalsertal. Ein Spa zum Durchatmen, um Körper und Geist zu regenerieren. Kulinarische Genüsse voll Frische und Regionalität. Und ein idealer Ausgangsort für aktive Tage in den Bergen – all das vereint der Walserhof.

Bei Bergblick im Wasser schweben, in der Bade- und Vitalwelt auf drei Ebenen die Aussicht auf innere Balance genießen – das ist Wellness im Walserhof. In der 1.800 m2 großen Wellnesslandschaft genießen Gäste einen Indoor-Pool, Infrarot-Heu-Lounge, Dampfbad, Außen-Whirlpool, Bio-Holzhütten-Sauna, finnische Sauna, einen großen Relaxbereich mit Ruheliegen und den Raum der Stille mit fünf beheizten Wasserbetten. Berührende Anwendungen von der Massage bis zur Kosmetik schenken ein ganz neues Wohlbefinden.

„Berg Yurveda“ bringt Bergdüfte nach Ayurvedischem Prinzip zur Anwendung, „Lichtbahnen“ löst durch sanfte Berührungen des Meridiansystems Blockaden im Energiesystem, „Walderholung“ kombiniert ein Peeling mit Waldaromen, eine Bergwiesenpackung und eine heiße Walser Steinmassage. Die Masseure, Physiotherapeuten und Kosmetiker wissen, was es zur vollkommenen Entspannung braucht. Vegan, nachhaltig und intensiv pflegend ist die Kosmetiklinie im Haus von „Vinoble Cosmetics“.

Im Sommer ist der Walserhof Ausgangspunkt für sachte Spaziergänge oder ausgedehnte Wandertouren, fürs Bergsteigen, Klettern und Mountainbiken. Das Sommer-Bergbahn-Ticket gibt es für Hotelgäste gratis dazu. Sich von der Natur leiten lassen und ihre beruhigende Wirkung auf Körper und Geist erleben: Das fördert nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern auch den inneren Frieden.

Mit einer raffinierten Genussküche unterstützt der Walserhof dieses Wohlgefühl. Gutes aus der Heimat, das Beste der jeweiligen Saison verbinden die Köche zu überraschenden Genussmomenten – sowohl für Liebhaber von klassisch-alpinen Fleisch- und Fischgerichten, als auch für Vegetarier und Veganer (Kulinarik-Konzept). Tage, an denen das persönliche Wohlbefinden im Fokus steht, klingen an der Bar des Walserhof aus – gesellige Abende, die im Flug vergehen, Cocktails, die dem Gaumen schmeicheln, Gemütlichkeit und gute Gespräche auf der schönen Seite des Lebens.

