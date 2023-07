Zenjob mit 80 Millionen Euro Umsatz in 2022 und klarem Profitabilitätsziel in 2023

Zenjob, ein Online-Marktplatz für Personalvermittlung, der Arbeitnehmer*innen mit temporären Nebenjobs zusammenbringt, hat das Geschäftsjahr 2022 mit einem neuen Rekordumsatz in Höhe von 80 Millionen Euro abgeschlossen. Für das Jahr 2023 erwartet das Unternehmen ein Wachstum des Umsatzes auf über 100 Millionen Euro und das erstmalige Erreichen der Profitabilität.

Fritz Trott, Co-Founder und CEO: “Zenjob wächst als Tech-Plattform der Wahl für Personalvermittlung vieler etablierter wie digitaler Anbieter auch entgegen der gegenwärtig schwierigen Marktlage stark und nachhaltig. Wir freuen uns, das Geschäftsjahr 2022 mit einem neuen Rekordergebnis abgeschlossen zu haben und wollen im laufenden Jahr erstmals einen Umsatz in dreistelliger Millionen-Höhe erreichen. Zusätzliche Wachstumstreiber sind dabei die Erweiterung um neue Job-Kategorien sowie die neue modulare Plattform-Architektur, die Grundlage für den Matching-Algorithmus und neue automatisierte Dienste ist. Wichtigster Wachstumstreiber ist dabei die Technologie, wir investieren über €30 Millionen in unsere Matching Algorithmen und erweitern das Software-Angebot für unsere Kunden. So ermöglichen wir noch mehr Flexibilität und besseren Service.”

Frederik Fahning, Co-Founder und Geschäftsführer: “Kaum ein Markt ist so vom Wandel betroffen wie der Arbeitsmarkt durch New Work und Remote Work. Wir sind stolz darauf, dass wir als Team von inzwischen über 300 Zennies einen der führenden und vermutlich innovativsten digitalen Marktplatz für Personalvermittlung gebaut haben. Die wachsende Nachfrage nach zeitlich begrenzter Arbeit bietet uns die Möglichkeit, Menschen dabei zu helfen, mit nur einem Klick zuverlässige Jobs zu buchen, wann und wo es ihnen passt. Sie profitieren gleichzeitig von Vorzügen wie einer schnelleren Gehaltszahlung und einer zuverlässigen Einnahmequelle. Diese Win-Win-Situation für Unternehmen und unsere Talente bildet die Grundlage für das weitere Wachstum unserer Plattform.”

Über 1.200 Unternehmen nutzen die Plattform von Zenjob aktuell, um temporär Mitarbeiter*innen an mehr als 10.000 Standorten schnell und mit einer hohen Erfolgsquote zu finden. Im Vergleich zu traditionellen Personaldienstleistern schätzen die Firmenkunden die Flexibilität, Zuverlässigkeit und Schnelligkeit der digitalen Plattform, mit der sie einfach und unkompliziert Arbeitskräfte finden können. Auf der anderen Seite nutzen jeden Monat über 40.000 Menschen die Plattform, um Nebenjobs direkt zu buchen. Sie haben jederzeit Zugriff auf eine Vielzahl an Jobangeboten und können sich entscheiden, wann und wie viel sie arbeiten wollen. Zenjob stellt seine Talente direkt ein und zahlt 50% des Gehalts innerhalb von 72 Stunden nach einer erfüllten Schicht. Es ist die Kombination aus Schnelligkeit, Jobvielfalt und Flexibilität, die den Menschen die volle Kontrolle über ihr Arbeitsleben und einen schnelleren Zugriff auf das verdiente Geld ermöglicht.

Bild: vlnr: Frederik Fahning, Fritz Trott, Cihan Aksakal

Quelle Bild und Text: Zenjob