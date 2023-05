Weltorganisation für Meteorologie warnt vor drohendem El Niño

Genf (dts Nachrichtenagentur) – Die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) rechnet damit, dass sich späteren Jahresverlauf wahrscheinlich wieder ein El Niño entwickelt. Das Wetterphänomen, das mit einer Erwärmung der Meeresoberflächentemperaturen im zentralen und östlichen tropischen Pazifik einhergeht, würde Experten zufolge zu höheren globalen Temperaturen führen.

„Wir haben gerade die acht wärmsten Jahre seit Beginn der Aufzeichnungen erlebt, obwohl wir in den letzten drei Jahren eine abkühlende La Niña hatten, die den globalen Temperaturanstieg vorübergehend gebremst hat“, sagte WMO-Generalsekretär Petteri Taalas. Die Entwicklung eines El Niño werde höchstwahrscheinlich zu einem neuen Höchstwert der Erderwärmung führen und die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Temperaturrekorde überschritten werden. „Die Welt sollte sich auf die Entwicklung eines El Niño vorbereiten, denn dieser ist oft mit verstärkter Hitze, Dürre oder Niederschlägen in verschiedenen Teilen der Welt verbunden. Er könnte eine Atempause von der Dürre am Horn von Afrika und anderen La-Niña-bedingten Auswirkungen bringen, könnte aber auch weitere extreme Wetter- und Klimaereignisse auslösen“, so Taalas.

Laut WMO könnte ein El Niño zu schweren Dürren in Australien, Indonesien und Teilen Südasiens führen und die Bildung von Wirbelstürmen im zentralen und östlichen Pazifik verstärken.



