„Welttag des Buches“ am 23.Apri

Vom Buch auf die Box: Regenbogenfisch & Co jetzt auch zum Hören

Ob „Bullerbü“, „Die unendliche Geschichte“ oder „Die Raupe Nimmersatt“: Viele Kinderbücher sind Klassiker, die man immer wieder lesen kann – und auch hören! Zahlreiche Bücher gibt es bereits als Tonie. Jetzt erscheint auch ein echter Kinderbuch-Klassiker als Hörfigur: Der Regenbogenfisch. Schon am 11. April, und damit kurz vor dem „Welttag des Buches“ am 23. April – an dem auf die Relevanz des Lesens und die endlose und fantastische Welt der Bücher hingewiesen werden soll – kommt auch die zauberhafte Geschichte des kleinen Fisches auf die Toniebox.

In diesem Jahr feiert das Bilderbuch von Marcus Pfister zudem sein 30-jähriges Jubiläum. Es wurde rund 30 Millionen Mal verkauft und in 50 Sprachen übersetzt. Kein Wunder, denn die Geschichte ist sowohl fantastisch als auch lehrreich – und das kindgerecht und ohne Zeigefinder. Der kleine Regenbogenfisch ist der schönste im ganzen Ozean und zu gerne hätten auch die anderen Meeresbewohner etwas ab von den schillernden Schuppen. Doch der kleine Fisch will nicht teilen – und erfährt, wie einsam das machen kann. Nach und nach findet er Freunde und viel mehr als schimmernde Schuppen. Das Buch, das auch durch die Folierung den Inhalt unterstreicht, gibt es fast in jedem Kinderzimmer. Auch als Tonie setzt sich die glitzernde Optik fort.

Neben dem Regenbogenfisch gibt es im Tonies-Portfolio zahlreiche andere Buch-Klassiker wie etwa „Bullerbü“, viele der Preussler Titel wie den „Räuber Hotzenplotz“ oder „Die unendliche Geschichte“, „Janosch“, „Elmar“, „Lindbergh“ oder neuere Bücher wie „Das kleine wir“ oder „Das kleine böse Buch“. Eltern können so auch zahlreiche Geschichten der eigenen Kindheit mit ihrem Nachwuchs teilen und auch selbst eine Reise in die eigene Vergangenheit machen.

Zum „Welttag des Buches“ gibt es Deutschlandweit zahlreiche Veranstaltungen, Vorleseaktionen, Vorträge oder Feste. Ein schöner Anlass, um vielleicht die Reihe der Buch-Adaptionen der Tonies zu erweitern.

Bild:Tonies – Der Regenbogenfisch

Quelle:tonies GmbH