Wenn das Dach ruft

Rechtzeitig zum Start der Wintersaison präsentiert das 4 Sterne Superior Familienresort in der Nähe von Bruneck in Südtirol die coolsten Aktivitäten für den perfekten Winterurlaub. Das Resort lockt nicht nur mit einer Ganzjahresskipiste auf dem Dach sowie einem Rooftop Sky Adventure Park, sondern ist auch Heimat der größten Indoor-Wasserrutsche Südtirols. Darüber hinaus ist es der perfekte Startpunkt für Familienausflüge voller Action. Ob bei Lama- & Alpakawanderungen, Husky-Schlittenfahrten oder im Ski Kinderpark – hier ist für alle etwas dabei.

Der Winter ist da und für viele Familien heißt es jetzt bald: „Ab in den Schnee“. Und hier ist das 4-Sterne-Superior Falkensteiner Family Resort Lido the place to be für einen unvergesslichen Urlaub voller Spaß und Action. Die Bergwelt der Dolomiten mit ihren hohen schneebedeckten Gipfeln und einem Panorama der Extraklasse bietet die perfekte Kulisse – die Top 5 Empfehlungen von Falkensteiner garantieren dazu maximalen Fun-Faktor und unvergessliche Wintererlebnisse.

#1 Das Falkensteiner Family Resort Lido selbst

Eigentlich könnte man hier auch schon wieder aufhören, coole Attraktionen aufzuzählen. Denn das Hotel selbst ist ein einziges Kinderparadies. Mit der Skipiste auf dem Dach, dem Rooftop Sky Adventure Park mit Valo Jump World, Bobbycar Bahn und Eislaufplatz bis hin zur größten Indoor-Wasserrutsche Südtirols mit Speed Messung, sowie der Familiensauna und so vielem mehr, ist es ein Ort, den man eigentlich gar nicht verlassen möchte. Für Familien, die sich dennoch kurz loslösen können, bietet die Region unzählige weitere Attraktionen.

#2 Bewegung und Spaß im Ski Kinderpark Pfalzen

Rodeln, Eislaufen und Reifenrutschen – im Ski Kinderpark Pfalzen werden kleine Skianfänger_innen spielerisch an ihre ersten Schwünge im Schnee herangeführt. Der Park liegt nur sechs Kilometer vom Hotel entfernt und lädt von Dezember bis Anfang März zum Spielen und Toben ein. Von hier aus führen schöne Wanderwege direkt in die winterliche Natur. Rasant geht’s dann auf dem Schlitten oder dem Bob über die beleuchtete Piste wieder bergab. Und alle, die sich gerne aufs Glatteis wagen, ziehen am Eislaufplatz ihre Kreise.

#3 „HuskysledDog“-Touren im hohen Norden der Dolomiten

Eine Extraportion Action gibt’s auch bei der Hundeschlittenfahrt auf dem Würzjoch. Hier im Naturpark Puez-Geisler auf 2.000 Metern Höhe, lassen die sibirischen Huskys den Schlitten elegant durch den Schnee gleiten – vorbei an Langläufern und Wanderern. Wer noch mehr Action sucht, lenkt den Schlitten eigenhändig durch die kühle Winterluft. Geeignet ist der Ausflug für Familien mit Kindern ab drei Jahren.

#4 Von Pferden, Lamas und Alpakas

Trabende Pferde im Blick, den rhythmischen Klang der Schellen im Ohr und eine frische Winterbrise im Gesicht – all das gehört zu einer romantischen Pferdeschlittenfahrt. Bei einer Fahrt durch San Vigilio Dolomites können Familien die schönsten Plätze der Umgebung erkunden: Verschneite Winterlandschaften, bizarre Eisburgen und zugefrorene Bäche. Im Hinterwalderhof in Meransen begrüßen wiederum der große Gustav und der flinke Fritz die Besucher_innen. Bei einer Wanderung mit den Lamas und Alpakas wird die wunderschöne Region zu Fuß entdeckt – die verschiedenen Trecking-Touren führen durch die winterlichen Wälder und sind für jedes Wetter geeignet.

#5 Nach der Action wird’s besinnlich in Bruneck

Nach all der Action des Tages laden die weihnachtliche Dekoration und die strahlende Festbeleuchtung zu einem Ausflug nach Bruneck ein. Das gleichnamige Schloss sowie die vielen Boutiquen und Cafés sind in jedem Fall einen Besuch wert. Das Städtchen zeigt sich gerade in der Weihnachtszeit von seiner schönsten Seite – insbesondere der Christkindlmarkt am Graben und in der Oberstadt, der von 23. November 2023 bis 6. Januar 2024 geöffnet ist, beeindruckt Besucher_innen jedes Jahr aufs Neue. Beim „Duftstadel“ werden die Sinne verzaubert und die deftige Gulaschsuppe oder eine Ofenkartoffel nach Pustertaler Art schmecken und wärmen von innen. Wie auch im Falkensteiner Family Resort Lido stehen bei den Südtiroler Christkindlmärkten regionale Produkte und ein nachhaltiges Konzept im Fokus.

Bild (c) Falkensteiner Michaeler Tourism Group

Quelle Falkensteiner Michaeler Tourism Group AG (FMTG)

c/o Global Communication Experts GmbH