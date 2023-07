Fagus Hotel Conference & Spa****

Wenns ein bisschen mehr Erholung sein darf… dann lohnt sich ein Trip in das Fagus Hotel in Sopron. Denn hier dreht sich alles um wohltuende, vitalisierende Wellness für Körper und Seele, um Beauty und Gesundheit. Es geht hinaus in die Natur. Walken an der frischen Luft, eine Yoga-Session unter freiem Himmel. Und das alles nur 60 Kilometer von Wien entfernt. Die SPA-Welt in dem ausgezeichneten Wellnesshotel ist komplett neu. Die Wasser-Area spielt alle Stücke: Im wohlig warmen Pool (6×12 Meter), im Erlebnisbecken für die ganze Familie oder im lustigen Kinderbecken abtauchen. Groß und Klein kuscheln sich am liebsten in die gemütlichen Hängematten und lassen die Seele baumeln.

Die Saunawelt ist ein Highlight. Wer das gesunde Schwitzen liebt, der wandelt zwischen finnischer Sauna und Aromasauna, zwischen erfrischenden Eisbrunnen und entspannenden Wärmebänken, in die Teufelssauna, Infrarotsauna und Dampfkabine. Die Saunaaufgüsse sind ein Erlebnis. Das Massage-Angebot ist vielfältig, man kann es sich gutgehen lassen im Fagus. Einfach loslassen und Verwöhnmomente genießen: In dem neugestalteten Restaurant Evergreen schmecken kulinarische Feinheiten. Weinliebhaber denken bei Sopron sofort an den großartigen Blaufränkischen, der hier gedeiht.

Im Weinkeller des Fagus lagern hervorragende Tropfen aus der bekannten Weinregion. Besonders schön ist es im Fagus, wenn rundum die Natur grünt und blüht. Das Wellnesshotel schmiegt sich in ruhiger Lage in das Löwerviertel am Rande des Naturschutzgebietes von Sopron. Die „Forest“ Zimmer und Suiten bieten einen imposanten Ausblick auf den Wald. Von Luxussuiten im Rooftop bis zu Familiensuiten für Groß und Klein findet jeder Wohnwelten, in denen er sich rundum wohlfühlt.

Wer seinen Wellness-Aufenthalt mit gesunder Bewegung toppen möchte, der macht sich auf den Weg hinaus. Das Stadtzentrum ist vom Fagus Hotel zu Fuß erreichbar. Die kleine, feine Altstadt erkunden oder in der Natur Kraft tanken, es gibt viele Freizeitmöglichkeiten. Fahrräder, E-Scooter und Nordic-Walking-Tourguides können im Hotel ausgeliehen werden. Das Sport- und Fitnessprogramm des Fagus Hotel ist kostenlos.

Bild Fagus Hotel Conference & Spa****

