Unsere kleine Farm – der Widmannhof in Südtirol

Wir scharren mit den Hufen und können es kaum erwarten, bis der Urlaub auf dem Bauernhof endlich beginnt. Der Widmannhof in St. Andrä bei Brixen (Südtirol, Italien) wartet mit allem, was unser Heimat-Herz auch fern von zu Hause begehrt: idyllische Ferienwohnungen mit genug Platz für die ganze Familie, Bio-Produkte aus eigenem Anbau, Spiel, Spaß und jede Menge Abenteuer für die Kinder mit Kälbchen füttern, Stall ausmisten oder einer Runde geführtes Ponyreiten mit Pony „Vroni“. Hier auf dem Widmannhof lassen wir den Alltag hinter uns und kommen von der Beschleunigung zur Entschleunigung.

Wenn morgens um sechs Uhr der Hahn kräht, ist die Welt in bester Ordnung und die ganze Familie bereit, auf Entdeckungsreise zu gehen. Tagsüber kinderwagentaugliche Wanderungen zur Rossalm mit Kletterspielplatz und Wasserspielen und am Nachmittag ein Verwöhnprogramm in der Sauna oder dem Panorama-Blick Whirlpool – für perfekte Abwechslung wird stets gesorgt. Da packen wir doch gleich unseren Koffer… und nehmen am Ende viele unvergessliche Erinnerungen mit.

Alle guten Dinge sind drei – Wirtschaften, Wohnen und Wellness am Widmannhof

Der Tag beginnt mit einem leckeren Frühstück. Frische Kuhmilch, gesunde Eier von glücklichen Hühnern oder Marmeladen aus hofeigenem Obstanbau kommen am Widmannhof auf den Tisch. Biologisches Wirtschaften steht beim Widmannhof ganz oben und alle auf dem Hof erzeugten Bio-Produkte stammen aus nachhaltiger Land- und Viehwirtschaft oder dem eigenen Garten. Selbst das Wasser aus der Bergquelle der Plose (Gebirgsstock, 2.562 m) ist von reinster Qualität. So lecker man am Widmannhof genießen darf, so gemütlich wohnt man auch. Um im Einklang mit der Natur zu bleiben, werden bei allen fünf Ferienwohnungen (Größe von 40 – 100 m2 und von 2-9 Personen) natürliche Materialien aus der Region sowie erneuerbare Energie eingesetzt.

Selbst die Namen der Wohnungen sind liebevoll nach Blumenarten benannt: Margherite, Löwenzahn, Sonnenblume, Maiglöckchen oder Vergissmeinnicht. Für die Entspannung nach einem langen Tag darf man es sich im Wohlfühlbereich bei Finnischer Sauna, Bio-Sauna und Infrarot-Wärmekabine gutgehen lassen oder den neuen Whirlpool mit Panoramablick über das Tal genießen.

Das Glück der Erde… Reiten und mehr am Widmannhof

Ausritt mit Ausblick? Lieben wir. Und unsere Kinder auch. Darum ist ein Reiturlaub im Widmannhof eine perfekte Gelegenheit, neue Erlebnisse zu sammeln und gemeinsam Zeit zu verbringen. Ein Ausritt macht Spaß und ist ein Abenteuer für die ganze Familie, denn auf dem Rücken der Pferde lässt sich die Umgebung von Brixen am besten erkunden. Ob Reitunterricht auf der hofeigenen Reitbahn oder in der Reithalle direkt vor dem Haus – spielerisch und mit viel Spaß können Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene erste Erfahrungen auf dem Pferderücken sammeln oder ihre Reitkünste vor Ort auffrischen.

Neben dem Reiten bietet die Region um Brixen auch zahlreiche Wanderrouten für Groß und Klein. Direkt vom Hof aus geht es hoch hinauf. Mit professionellem Wanderführer oder auf eigener Entdeckungstour, die Auswahl an Möglichkeiten ist fast grenzenlos und das Panorama der Dolomiten einzigartig. Gerade bei Kindern beliebt ist der unterhaltsame Familienrundwanderweg Woody Walk mit vielen spannenden Stationen.

Über den Widmannhof

Der Widmannhof in St. Andrä bei Brixen (Südtirol, Italien) ist ein traditionsreicher, denkmalgeschützter Bio-Bauernhof, der seit mehr als 250 Jahren im Besitz der Familie Fischer ist. 1983 wurde ihm der Titel „Erbhof“ verliehen. Geführt wird der Widmannhof von Mutter Christa, Vater Georg und Tochter Julia, die seit Jahren mit viel Freude und Einsatz die biologische Landwirtschaft betreiben und sich um das Wohl von Gast und Tier kümmern. Neben den fünf Ferienwohnungen gibt es auf dem Widmannhof einen Bauernhof mit Kühen für die Landwirtschaft sowie einen Reithof mit Haflingern und Ponys für die Gäste.

Bildcredit © Widmannhof

Weitere Informationen gibt es unter Widmannhof.com

Eine Übernachtung in einer Ferienwohnung (bis zu 4 Personen) kostet ab 102 € pro Nacht je nach Verfügbarkeit, Reisezeitraum und Kategorie.

Der Mindestaufenthalt beträgt 4 Tage.

Reiten kostet an der Longe 25€ (25 Min. Einzelunterricht) sowie 32€ (50 Min. in der Gruppe)

Quelle Sonja Berger Public Relations