Aufbruch ins Ungewisse

Marie Erlenmaier: Wunderbalsam

Eine humorvoll und charmant erzählte Abenteuerreise

Ein Schlangenbeschwörer als Sitznachbar im Bus. Eine Edel-Toilette hoch oben in einem Baumhaus. Unwegsame Fußmärsche in grandioser Natur. Von Farben, Geräuschen und Gerüchen überfüllte Gassen. Kuriose Begegnungen mit Menschen und Göttern.

Die Indienreise von Autorin Marie Erlenmaier ist sympathisch skurril, mutig und voller Abenteuer. Temporeich wie humorvoll nimmt sie ihre Leserinnen und Leser in ihrem Erstlingsroman Wunderbalsam mit auf eine überraschende wie erkenntnisreiche Reise.

Mit leicht fließendem Schreibstil verarbeitet Marie Erlenmaier in ihrem Buch Wunderbalsam ganz persönliche Erlebnisse und Eindrücke als Ich-Erzählerin. Lange hatte sie von einer Rucksack-Tour durch Indien geträumt – gleichsam als Ausgleich und Ausbruch aus ihrem eintönigen Bürojob als einfache Angestellte in einer Kleinstadt.

Mit ihrer besten Freundin Steffi soll es endlich losgehen. Aber die ist plötzlich verhindert. Marie bleibt nur deren ausgeklügelter Reiseplan. Neugierig wagt sie sich allein hinein in eine unbekannte Welt.

Mut, Prüfungen und Selbstfindung

Stück für Stück wächst die Protagonistin an den alltäglichen Herausforderungen des fernen Landes: An energisch feilschenden Händlern. Fiesen Blutegeln im hohen Gras. Im Nirgendwo liegenbleibende Überlandbusse.

Doch egal, was auch passiert – jede Prüfung macht sie stark. Sie lernt viel über sich. Vor allem Zuversicht und Vertrauen. In sich selbst – und darin, dass sich stets alles zum Guten wendet.

Selbst als sie völlig überraschend in einem dunklen, ölverschmierten Kofferraum liegend aus einem Naturreservat fliehen muss. Schließlich besteigt sie den erstbesten Flug zurück nach Berlin, um einer jungen Reiseleiterin aus einem indischen Knebelvertrag zu helfen.

Rückkehr und Karma

Zwar lässt Marie die tropischen Landschaften, die Gelassenheit der Menschen und den feinen, überall präsenten Räucherstäbchenduft – und damit ihre Auszeit – hinter sich. Aber Unvorhersehbarkeit und Nervenkitzel noch lange nicht.

Besser gesagt: Jetzt hat sie ihr Karma zu erfüllen. Davon ist zumindest ihre Zufallsbekanntschaft mit dem gottgleichen Namen Shiva überzeugt.

Sympathisch-chaotisch nehmen die Dinge fortan im kühl-sachlichen Deutschland ihren weiterhin mit viel Situationskomik gespickten, spannenden Lauf – überraschend bis zur letzten Zeile.

Nur so viel sei vorab verraten: Der Wunderbalsam ist keine ayurvedische Heilsalbe, sondern eine Metapher für all das Schöne, das Marie widerfährt.

Buchdetails

Marie Erlenmaier – Wunderbalsam

Erscheinungsjahr: 2024

Verlag: MATIS Publishing

Umfang: 198 Seiten

Taschenbuch: 16,50 Euro

eBook (Kindle): 3,90 Euro

Hörbuch (Audible-Abo): 0,99 Euro

ISBN-10: 3982648505

ISBN-13: 978-3982648507

ASIN: B0DPCVRF48

Über die Autorin

Marie Erlenmaier wurde in Deutschland geboren. Sie arbeitete unter anderem als Reiseleiterin in der Karibik. Nach ihrem Biologiestudium kultivierte sie Erdnüsse in Gambia und züchtete Weinbergschnecken im Markgräflerland.

Heute wohnt sie in Norddeutschland und schreibt Prosa und Lyrik. Sie hat sich ihre eigene Sicht auf die Welt bewahrt und pflegt das Motto:

„Beim Fallen aus der Norm bestimmt die Fallhöhe den zu erwartenden Schmerz.“

Deshalb meidet sie, wo es geht, das Licht der Öffentlichkeit.

