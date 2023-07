Matterwave Inside – Wie generative KI in der Industrie den Wandel bringt

Generative KI ist eine Art von Künstlicher Intelligenz (KI), die neue Inhalte und Ideen erstellen kann, darunter Gespräche, Geschichten, Bilder, Videos und Musik. Sie wird von großen Modellen angetrieben, die im Voraus auf riesigen Datenmengen trainiert werden. Mit generativer KI haben auch Fertigungsunternehmen das Potenzial, ihr Geschäft neu zu erfinden und eine massive Produktivitätssteigerung auszulösen.

In der Produktentwicklung wird KI bereits zusammen mit Hochleistungscomputern eingesetzt, um eine hohe Anzahl an Hypothesen zu analysieren und das Design von einzelnen Produktkomponenten zu verbessern, was zu innovativen Designs führen kann. Generative KI beschleunigt diesen Prozess nicht nur, sondern birgt auch das Potenzial, neuartige Designs zu kreieren.

Die Fertigungsindustrie steht vor der Herausforderung, Robotersysteme nahtlos in Produktionsprozesse zu integrieren. Generative KI bietet eine Schnittstellenebene, die eine natürliche und intuitive Mensch-Roboter-Interaktion ermöglicht und die betriebliche Komplexität reduziert. Robotik-Unternehmen haben schon erste Demonstrationen der Integration generativer KI gezeigt, so zum Beispiel Fruitcore Robotics kürzlich auf der Messe Automatica.

Durch Automatisierung der Aufgaben, die bisher manuell oder durch regelbasierte Programmierung erledigt wurden, kann generative KI die Produktionsprozesse effizienter machen. Durch die Simulation verschiedener Anordnungen und Konfigurationen von Produktionslinien kann das KI-Modell zum Beispiel das effizienteste Layout ermitteln, das den Materialumschlag minimiert, Engpässe reduziert und den Durchsatz erhöht. Adaptive Arbeitsabläufe, die sich an die Fähigkeiten und Fertigkeiten der einzelnen Mitarbeiter anpassen, stellen sicher, dass die Aufgaben optimal verteilt werden und Engpässe aufgrund unausgewogener Fähigkeiten vermieden werden.

Matterwave konzentriert sich auf Lösungen, die die Zukunft der industriellen Wertschöpfung gestalten. Als branchenübergreifende Investoren sind wir auf der Suche nach bahnbrechenden Lösungen. Wir unterstützen unsere Portfoliounternehmen mit echtem Interesse an ihren Produkten, fundierten Marktkenntnissen und einer beispiellosen langjährigen Investitionserfahrung in diesen Sektoren- Ihr Silviu Apostu

Bild Silyiu Apostu

Quelle GFD – Gesellschaft für Finanzkommunikation mbH