Wien – die wahre Stadt der Liebe

Die Liebe wäre nichts ohne Wien. Liebhaber großer Gefühle tauchen in der Metropole an der Donau in die Geschichten berühmter Liebespaare und historischer Küsse ein und schreiben in einer der schönsten Städte der Welt ihre ganz persönliche Romanze.

Die Gassen und Straßen, die unzähligen Parks und lauschigen Plätzchen stecken voll Lebensfreude. Ein Nachmittagsplausch in einem der unzähligen sehenswerten Cafés, flanieren, auf den Märkten bummeln, shoppen, auf dem Riesenrad eine Liebeserklärung machen, mit dem Fiaker in Nostalgie schwelgen, abends ins Konzert oder eine Bar, … Das Hotel KAISERHOF Wien toppt einen Citytrip mit der/m Liebsten mit dem unvergleichlichen Flair der Jahrhundertwende. Zum Valentinstag wartet das Lovers Package: Die Rosenblätter am Bett, der Champagner, die süße Verführung und herrliche Wellness lassen die Schmetterlinge im Bauch flattern.

Das geschichtsträchtige Hotel ist ein zentraler, charmanter Ort, um in die einzigartige Metropole mit all ihren Höhepunkten einzutauchen. Die klassischen Sehenswürdigkeiten entlang der Ringstraße und der Kärntner Straße sowie der Stephansdom sind dem Hotel KAISERHOF Wien ganz nah. Die Oper liegt nur wenige Schritte entfernt. Das Rezeptionsteam ist ein guter Berater, um das passende Freizeitprogramm bei fast hundert Theatern, vielen Konzertveranstaltern, zahllosen Museen, einem fabelhaften Restaurant- und Lokalangebot zu finden.

Die Zimmer und Suiten im KAISERHOF Wien verbinden die großzügige Architektur der Jahrhundertwende mit zeitgemäßem Komfort. Die Zimmerauswahl ist vielfältig – vom Kaiserhof Petit über Allergiker-freundliche Zimmer und Business-Zimmer bis hin zur luxuriösen Admiral Suite wählen Gäste des KAISERHOF, wo sie sich wohlfühlen. Im Salon Imperial wird ein kaiserlich opulentes Frühstück serviert. In der KAISERHOF-Bar gönnen sich Genießer eine Pause vom Großstadtleben. Von 11 bis 24 Uhr kann man hier behagliches Ambiente genießen – beim Nachmittagstee, bei einem Snack oder einem erfrischenden Glas Bier u. v. m. Kaiserliches Wohlbefinden bietet ein kleiner, feiner Wellnessbereich mit finnischer Sauna, Saunarium, Dampfbad und Fitnesscenter.

Lovers Package 4=3 (12.–21.02.24)

Leistungen: Übernachtung im romantischen KAISERHOF Superior Zimmer mit Himmelbett, Rosenblättern auf dem Bett, kaiserliches Frühstücksbuffet mit Sekt, auf Wunsch Frühstück am Zimmer, zur Begrüßung eine 0,375 Flasche Champagner, hausgemachte KAISERHOF-Torte, Wellness-Bonus für die hoteleigene Sauna, das Dampfbad und den Fitnessraum, freie Sauna-Bar-Getränke, Late-Check-out bis 14 Uhr

Bild Hotel KAISERHOF Wien

Quelle © mk Salzburg