Wenn es draussen wieder kälter wird, packen wir uns warm ein – oder machen es uns gleich zu Hause gemütlich und trotzen den Winter Blues. Was passt da besser als eine wohltuende Umarmung von innen?

Der Winter Oat Latte von Blue Farm ist unser Lieblings-Haferdrink für die kalten Tage. Er schmeckt fruchtig-lecker wie ein Gewürzkuchen und ist gleichzeitig cremig-zart. Natürlich getrocknete Fruchtstückchen aus spanischer Orange und Zitronenschale werden mit einer Prise Zimt und Tonkabohne verfeinert. Das gibt dem Winter Oat Latte die besondere Note, die ihn einfach unwiderstehlich und einzigartig macht.

Da kann der Spaziergang im Winter Wonderland ruhig kommen.

Zimtsalabim – so einfach geht der Winterzauber

Für ein Glas Winter Oat Latte (200 ml) 2-3 Esslöffel (insgesamt 24 g) der Oat Base mit 200 ml Wasser (warm oder kalt) mischen.

Für eine größere Menge einfach die Zutaten entsprechend anpassen.

Ein himmlischer Genuss auf Erden.

Über Blue Farm

„Big things start small“. Blue Farm wurde 2020 von Philip von Have und Katia Pott in Berlin gegründet mit dem Ziel, die Welt der Pflanzendrinks neu und zeitgemäß zu denken, denn pflanzliche Milch besteht zu 90% aus Wasser, welches unnötig verpackt und transportiert wird. Das geht besser – so hat das Start-up aus Berlin sich zur Mission gemacht, mehr als eine Alternative zur klassischen Milch zu sein und ihre pulverbasierten Pflanzendrinks stets auf Nachhaltigkeit und Nährwerte zu optimieren. „Mit kleinen Schritten oder in unserem Fall Schlücken können wir zusammen eine großen Effekt auf unsere Umwelt haben“, so Mitgründerin Katia. Die Oat Base Bio wurde von Peta mit dem Vegan Food Award als bester Pflanzendrink 2022 ausgezeichnet.

Die Blue Farm Produkte sind alle online unter bluefarm.co erhältlich. Sie können einmalig oder im Abo gekauft werden. Spart Geld und gibt gleichzeitig maximale Flexibilität, wann und wie oft geliefert wird.

Der Winter Oat Latte kostet 11,29 € und ist ab sofort erhältlich.

