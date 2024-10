Winter unter dem höchsten Berg Deutschlands

Oben auf der Zugspitze und im Skigebiet Garmisch Classic dreht sich das Skikarussell – unten im Tal ziehen Langläufer, Winter- und Schneeschuhwanderer ihre Kreise. Das Berghotel Hammersbach im Zugspitzort Grainau liegt ideal für alle Verlockungen des Winters.

Nur zwei Gehminuten vom Berghotel Hammersbach hält die historische Zahnradbahn auf den Zugspitzgletscher. Fünf Autominuten ist der nächste Einstieg in das Skigebiet Garmisch-Classic entfernt. Das Heimatrevier von Felix Neureuther ist legendär und weltcup-erfahren. 40 Pistenkilometer auf drei Skibergen bringen maximale Vielfalt in den Skitag. 75 Prozent der Pisten sind leicht bis mittelschwer. Zu den 25 Prozent schwarzen Pisten zählen die berühmt-berüchtigte Kandahar-Abfahrt mit dem Tröglhang und dem 92 Prozent steilen „Freien Fall“. Nur ein paar Schritte vom Berghotel Hammersbach entfernt steigen Langläufer in das knapp zwölf Kilometer lange Grainauer Loipennetz ein. Am Untergrainauer Feld lädt eine Nachtloipe bis 21.30 Uhr zum Rundendrehen. Schneeschuhwanderer bewegen sich auf zwölf Kilometer ausgeschilderten Trails durch die verschneite Winterlandschaft. Die Grainauer Wanderführer sind die idealen Begleiter für ein so „großspuriges“ Erlebnis im frischen Schnee.

Vom Schneespaß ins Wellness-Spa

Nach dem Schneeerlebnis lockt das Berghotel Hammersbach mit einer Portion Wärme. Im 1.500 m2 großen Spa-Bereich heizt eine Saunalandschaft im römisch-bayerischen Stil jedem noch so kalten Wintertag ein. Zwischen Sole­grotte, Bioerdsauna, Laconium, Blütendampfbad und Finnensauna holen sich die Gäste ihr nötiges Quantum Hitze. Eine Massage mit Aromaölen, heißen Steinen, Massagehölzern oder Schröpfkugeln lässt Verspannungen keine Chance. Gesichtsbehandlungen, Anti-Aging-Treatments sowie Bodystyling mit Packungen und Peelings lassen von innen heraus aufblühen. Danach eine Runde Entspannung im Ruheraum und schon kann man im chlorfreien Indoor-Pool seine Bahnen ziehen oder sich im Fitness-Studio auspowern. Untertags verbrauchte Energien füllt am Abend die hochwertige, regionale bayerische Küche im Berghotel Hammersbach auf höchst delikate Weise wieder auf. Das Berghotel Hammersbach liegt auch ideal für Bahnreisende: Der Bahnhof Garmisch-Partenkirchen ist fünf Kilometer entfernt, der Bahnhof Untergrainau nur 2,6 Kilometer. haus-hammersbach.de

3=2 WINTERSPECIAL

3 Ü zum Preis von 2. Inklusive Frühstück, SPA- und Wellnessbereich. – Preis ab 298 Euro p. P. im DZ.

Bild: Zusammen den Ausblick am Balkon bewundern Quelle: Berghotel Hammersbach

Quelle mk Salzburg