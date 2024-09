Winterlaune am Fuschlsee

Endlich durchatmen Im Ebner´s Waldhof am Fuschlsee kommt Winterlaune auf

Klingt es nicht verlockend, entspannte Wintertage an einem der schönsten Seen des Salzkammerguts zu verbringen, inmitten von Natur und Ruhe? Direkt am Ufer des Fuschlsees legt Ebner’s Waldhof am See ****s seinen Gästen eine vielfältige Winterwelt zu Füßen: Aktiv sein nach Lust und Laune, Spaß haben mit Freunden und Familie, Wellness und Genuss inmitten einer malerischen Berg- und Seenlandschaft. Bei Familie Ebner hat der Winter viele schöne Seiten.

„Endlich daheim“ ist nicht nur ein Slogan. Es ist das Gefühl, das den Waldhof erfüllt. In einem Flair aus Geborgenheit und familiärer Leichtigkeit kosten Hotelgäste den Winter ganz nach ihren Vorstellungen aus. Ob Schnee fällt oder nicht, darüber machen sich Gäste des Waldhofs keine Gedanken. Denn in der Natur aktiv sein, Ausflüge unternehmen und sich verwöhnen lassen, das hat im Ebner´s Waldhof immer Saison. Und noch ein großer Pluspunkt für traumhafte Wintertage: Nebel gibt es in Fuschl am See so gut wie nie.

Wenn Frau Holle aktiv war, …

dann starten die Wintersportler vom Ebner´s Waldhof aus durch. Ob beim Langlaufen, beim genüsslichen Winterwandern oder bei der Hüttengaudi auf der Waldhof Alm – unbeschwerte Stunden im Schnee tun einfach gut. Keine Sorge, hier muss man kein Spitzensportler sein. Auch, wer einfach einmal ausprobieren möchte, ob ihm zum Beispiel das Gleiten auf den Loipen Spaß macht, ist genau richtig. Vor den Toren des Waldhofs in Fuschl ziehen die Wintergenießer ihre Runden.

Oder sie machen sich auf den kurzen Weg an den Wolfgangsee. Hoch über dem See liegt die Postalm, wo sich die schönsten Höhenloipen des Salzkammerguts befinden. Faistenau, nur wenige Minuten von Fuschl entfernt, gilt als das Langlaufdorf schlechthin. Der Waldhof-Shuttle bringt die Langläufer dorthin, wo sie auf dem glitzernden Plateau der Sonne entgegenlaufen.

Aktiv sein, das kann man im Ebner´s Waldhof am See in vielen Varianten. Die Aktivguides sind zur Stelle. Ihre Winterwanderungen führen durch idyllische Landschaften rund um den Fuschlsee. Wenn der Schnee unter den Schuhen knirscht und die Wintersonne scheint, dann tanken Körper und Geist neue Energie. Schneeschuhwanderer erkunden unberührte Wege. Mit den Schneeschuhen stapfen sie durch den Tiefschnee und sind der Natur ganz nah. Das Programm der Waldhof-Guides steckt voller Möglichkeiten, Wintertage aktiv zu erleben.

Ein kurzer Spaziergang führt vom Ebner´s Waldhof auf die Waldhof Alm. Schön, dass Irmi hier oben immer eine köstliche Stärkung parat hat. Vor der Hütte wird gerodelt und im Schnee getobt. Da trifft man sich zum Eisstockschießen und Tubing. Wer bei so viel frischer Luft Hunger bekommt, der kehrt ein. Die Kasnocken sind ein Gedicht, ganz zu schweigen von der Brettljause und dem flaumigen Kaiserschmarrn mit Zwetschkenröster.

Wetterunabhängig die Schönheit der Region entdecken

Wer Kraft tanken und eine schöne Zeit verbringen möchte, der ist am Fuschlsee auch in schneearmen Wintern gut beraten. Unzählige Möglichkeiten rund um Ebner´s Waldhof laden zum gemütlichen Spazieren und Wandern ein. Durchatmen an der frischen Luft, Schritt für Schritt die Natur erleben und zur Ruhe kommen. Das Salzkammergut mit all seinen Höhepunkten und Sehenswürdigkeiten lädt zum Erkunden ein. Die Stadt Salzburg ist ganz nah. Ein Tag in der Mozartstadt bleibt unvergessen. Oder Bad Ischl, die Kulturhauptstadt 2024, entdecken und auf den Spuren des Kaisers wandeln. In den Kaffeehäusern die Seele baumeln lassen, einkaufen, Museen besuchen – am besten fragen Unternehmungslustige an der Rezeption im Ebner´s Waldhof nach den besten Tipps für abwechslungsreiche Tage.

Die größte Wellnesslandschaft des Salzkammerguts

Familie Ebner bietet die größte Wellnesslandschaft des Salzkammerguts mit einem Angebot, das seinesgleichen sucht – ein wohliges Reich der Erholung, der Tiefentspannung und Schönheit. Endlich aufatmen, sich vom warmen Wasser eines Kräuterbads umspülen lassen, aromatische Saunaaufgüsse spüren, individuelle Massagen, hochwertige Behandlungen und eine sagenhafte Ruhe genießen. Die In- und Outdoorpools sind immer angenehm temperiert und laden zum Schwimmen ein.

Wellnessgäste können die beheizten Pools mit gutem Gewissen genießen, denn Familie Ebner achtet auf einen verantwortungsvollen und ressourcenschonenden Betrieb. Es darf Ich-Zeit sein im Ebner´s Waldhof. Wenn abends in der Gütl Stub´n das 5-Gänge-Menü aus feinsten Zutaten serviert wird, dann ist das Urlaubsglück perfekt. Vielleicht schneit es draußen, während in dem gemütlichen Restaurant bei Kerzenlicht gespeist wird. An der SeeBar wartet am Ende eines Wintertages am Fuschlsee ein „Absacker“, ein gutes Gespräch an der Bar, ein paar Seiten im Lieblingsbuch lesen oder einfach nur den Tag mit einem guten Glas Wein ausklingen lassen.

Waldhof

Bild: Beheizter Außenpool Quelle: Ebner’s Waldhof

Quelle mk Salzburg