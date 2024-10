Winterluxus im Herzen der Dolomiten

Eine majestätische Bergkulisse, erstklassige Skigebiete und unberührte Natur – die Dolomiten stecken voll unvergesslicher Erlebnisse für Sportbegeisterte und Naturliebhaber. „Ein Berg voll weißem Vergnügen“ erwartet Winterurlauber im Val di Sole. Das schöne Tal begeistert mit seinen vielfältigen Wintersportmöglichkeiten in den renommierten Skigebieten Campiglio Dolomiti di Brenta, Folgarida-Marilleva und Madonna di Campiglio. Abseits der Pisten laden romantische Winterwanderungen und idyllische Langlaufloipen dazu ein, die verschneite Landschaft in vollen Zügen zu genießen. Wer kein Highlight der Region verpassen möchte, ist im Hotel Ravelli Luxury Spa bestens aufgehoben.

Das Ski- und Aktivhotel liegt mitten in den majestätischen Bergen. Ein kostenloser Skibus bringt die Gäste direkt auf die Piste. Bei Schneeschuhwanderungen oder Skitouren tauchen Ruhesuchende in die Stille der verschneiten Winterlandschaft ein. Winterurlaub im Hotel Ravelli heißt aber auch Freeriden oder Hundeschlittenfahren, Eisklettern oder eine Tour mit dem Fat Bike. Groß und Klein erleben den alpinen Winter mit allen Sinnen. Für das Rundum-Verwöhnprogramm sorgt das Hotel Ravelli Luxury Spa mit seinen beiden SPA´s und der köstlichen Farm-to-Table-Küche.

Vom Schnee in das SPA:

Mit dem neuen Luxury Spa ist es dem Hotel Ravelli gelungen, eine heilsame Oase der Ruhe zu schaffen. Die Berge und die Natur dienen als Vorbild für das Design und die Atmosphäre des Adults-only-Spa. Vom beheizten Außenpool über verschiedene Saunen und Ruheräume bis hin zum Private Spa erwartet die Gäste auf 1.500 m2 Wellness pur. Die Masseure und Beauty-Experten unterstützen die wohltuende Me-Time mit wirkungsvollen Behandlungen. Wer mit seinen Kindern im Ravelli Urlaub macht, freut sich auf gemeinsame Wellness im schönen Family Spa mit Innen- und Außenpool und Familiensauna. Auch hier können Mama und Papa eine Auszeit genießen, während die Kleinen im Wasser planschen und rundum zufrieden sind.

Gutes Essen und feine Getränke gehören zum Winterurlaub im Ravelli. Auf den Tisch kommt genussvolle Küche aus den besten regionalen Zutaten von Bauern aus der Umgebung. Das Frühstücksbuffet und Fünf-Gänge-Abendessen, vegetarische Gerichte, handgemachte Pasta, Kindermenüs – all das und noch viel mehr wird täglich frisch zubereitet und gibt Power für aktive Tage in der Natur. Am Ende des Tages lassen sich Genießer an der Cocktailbar coole Drinks schmecken oder sie nehmen im Ledersessel in der edlen Cigar Lounge Platz.

Das Ravelli Hotel ist ein stylischer Ort, wo Tradition auf Moderne trifft. In die Zimmer und Suiten im modern-alpenländischen Design zieht man sich an kuscheligen Wintertagen gerne zurück. Die Lovely Lodges neben dem Hotel bieten luxuriöse Hideaways mit großzügigen Wohnwelten und jedem Komfort, um unvergessliche Tage zu verbringen. Ravelli ist mehr als ein Hotelname – Ravelli ist eine Familie, die echte Gastfreundschaft zum Schlüssel zum Urlaubsglück macht.

Free Ski (07.–22.12.24, 22.03.–06.04.25)

Leistungen: 7 Nächte mit Halbpension, 6 Tage SkiSuperskirama-Skipass – Preis p. P.: ab 775 Euro

Winter Love 4 Kids (07.–21.12.24, 15.03.–12.04.25)

Das jüngste Kind übernachtet kostenlos, Mindestaufenthalt 7 Nächte – Preis: ab 1.449 Euro mit HP für 2 Erwachsene und 2 Kinder

Bild Entspannung am Kaminfeuer Ravelli Hotel Quelle: Ravelli Hotels

