Ski- und Relax-Winter im Zillertaler Wohlfühlhotel Schiestl

Von der Piste in den Pool: Wegen dieser Genussformel checken Familien, Aktivurlauber und Winter- und Wellness-Urlauber besonders gern im Wohlfühlhotel Schiestl in Fügen ein. Die erhöhte Lage am breiten Eingang ins Zillertal sorgt für eine Extraportion Sonne und Lebenslust.

Das Wohlfühlhotel Schiestl in Fügen ist ein in drei Generationen gewachsener Zillertaler Familienbetrieb und ideal gelegen für alle Wintersportarten. In den Haus-Skiberg Spieljoch steigen die Gäste 300 Meter vor dem Hotel ein. Gondeln heben in die Welt der Zweitausender und extrabreiten Carvingpisten. Noch mehr geht auf den 85 Kilometer Abfahrten zwischen Hochfügen und Hochzillertal. Zu diesen gelangen Wintersportler mit Skibussen – entweder direkt ab dem Hotel oder ab der Geolsbahn-Talstation oben in Hochfügen. Ein weit verzweigtes Routennetz für Langläufer, Winterwanderer und Nordic Walker liegt um das WohlfühlHotel Schiestl herum. Das beschert sportlich aktiven Gästen jeden Urlaubstag besonders viele Möglichkeiten und traumhafte Eindrücke vom Winter.

Weiße Wochen mit Alf

Im Paket „Ski und Advent in den Bergen“ (06.–21./22.12.24) des Wohlfühlhotels Schiestl ist der Zillertaler Superskipass inklusive. Mit ihm haben Pistenkilometerzähler alle 550 Kilometer Abfahrten des Zillertals bis zum Hintertuxer Gletscher am Talschluss auf einer Karte – und damit alle legendären Tiefschneereviere, Buckelpisten und schwarzen Abfahrten. Wer das Auto dafür nicht starten will, nimmt einfach den kostenlosen Skibus oder die Zillertalbahn. Zu einer geführten Zillertaler Pistensafari laden die Weißen Wochen (07.01.–16.02.25) im Wohlfühlhotel Schiestl. Skiguide Alf kennt alle vier Zillertaler Skigebiete wie seine Anoraktasche und pickt die passenden Pisten für die Skigäste heraus. Dass zwischendurch immer wieder auf urigen Hütten herzhaft eingekehrt wird, versteht sich von selbst.

Von der Piste in den Pool

Nach der Talabfahrt vom Spieljoch steigen Gäste des Wohlfühlhotels Schiestl in Rekordzeit von den Skischuhen in die Badeschlapfen um. Die vier Saunen machen auch den kältesten Wintertag wieder wett. Eine Massage mit Aromaölen oder Hot Stones, Moorpackungen oder ein Tiroler Heubad beugen Verspannungen und Muskelkater vor. Schon zieht man im Indoor-Pool ein paar Längen oder lässt im Wohlfühlpool die Blasen blubbern. Die letzte Genuss-Einheit des Skitages kommt von der Küche: Jans Küchenbrigade ist in österreichischer Küche besonders versiert und wurde mit der Auszeichnung „Bewusst Tirol“ bedacht. Gute Noten erntet das Wohlfühlhotel Schiestl außerdem auf den internationalen Reiseforen: auf booking.com 8,4 Punkte, auf tripadvisor.de 4,5 Punkte und auf holidaycheck.de 92 Prozent Weiterempfehlungen. www.hotel-schiestl.com

Ski und Advent in den Bergen

5 Nächte (06.–21.12.24) inkl. 3/4 Verwöhnpension, 4 Tage Zillertaler Superskipass, 1 Sportmassage. – Preis p. P. im DZ ab 799,30 Euro

7 Nächte (06.–22.12.24) inkl. 3/4 Verwöhnpension, 6 Tage Zillertaler Superskipass, 1 Sportmassage. – Preis p. P. im DZ ab 1.150,20 Euro

Weiße Wochen

7 Nächte (07.01.–16.02.25) inkl. 3/4 Verwöhnpension, 6 Tage Zillertaler Superskipass, Skiguide Alf, 1 Après-Ski-Drink, 20-Euro-Gutschein für Vitalcenter oder 1 Fl. Wein. (keine Barablöse). – Preis p. P. im DZ ab 1.287,65 Euro

Ski- und Relax-Winter im Zillertaler Wohlfühlhotel Schiestl

Bild Verschneite Hotelansicht Quelle: (Wohlfühlhotel Schiestl)

Quelle mk Salzburg