Hotel KAISERHOF Kitzbühel: Winterurlaub an der berühmtesten Rennstrecke der Welt

Kitzbühel gilt als eines der besten Skigebiete Österreichs, die Berglandschaft rund um die Gamsstadt ist legendär. Der mondäne Lifestyle von Kitzbühel genießt international einen hervorragenden Ruf. Eine Kombination, die prickelnde Wintertage verspricht. Direkt an der „Streif“, dort wo jedes Jahr die packenden Hahnenkammrennen stattfinden, steht der KAISERHOF. Ski in & Ski out ist nur eines der komfortablen Highlights des traditionsreichen Hauses. Stilvoller Genuss ist im KAISERHOF zu Hause.

… mit einem prämierten Gourmet-Restaurant

Der Falstaff Hotel Guide 2023 reiht den KAISERHOF unter die „Best of Austria“ Hotels. Wer hier eine Auszeit verbringt, der kann sich auf kulinarische Freuden vom Feinsten freuen. Wintertage beginnen mit einem Frühstücksbuffet, für das man sich gerne etwas mehr Zeit nimmt. „Kaiserlich“ – so lässt sich der Morgen im KAISERHOF beschreiben. Der Abend ist einem herausragenden Gourmetmenü vorbehalten. Im Winter verwöhnt das Küchenteam mit fünf Gängen voll Raffinesse. Der prämierte Küchenchef Ernst Köstenbaumer ist ein Meister darin, die große Tradition der österreichischen Küche in eine zeitgemäße Form zu übersetzen. Frische, die man mit jedem Bissen schmeckt, ist ihm dabei ebenso wichtig wie ökologische Verantwortung und Regionalität. Zusätzlich zum Hotelrestaurant begeistert das à la carte Restaurant im Haus Gourmets von Nah und Fern.



… mit einem eleganten Spa

Entspannung nach dem Wintersport oder Me-Time, wenn es draußen schneit: Die schöne Wellness- und Saunalandschaft lädt ein, sich verwöhnen zu lassen. Im Panorama-Indoor-Pool schweift der Blick in den Himmel. Die Saunalandschaft bietet unterschiedlich temperierte Sauna-Varianten sowie einen wohligen Ruheraum mit einer magischen Salzsteinwand und anregend schaukelnden Wasserbetten. Das Massage- und Beautyteam kümmert sich um ein herrliches Wohlgefühl.

„Austria´s Best Ski Resort” vor der Tür

Der Ski-Traum liegt vor der Tür. Mit perfekt präparierten Pisten, modernen Bergbahnen und 233 Abfahrtskilometern bleibt kein Skifahrerherz unberührt. Neben der weltberühmten Hahnenkamm-Abfahrt Streif bieten die insgesamt 57 Liftanlagen Pistenspaß für Anfänger und Profis zugleich. 60 Hütten und Bergrestaurants, jede für sich einzigartig, locken mit kulinarischen Genüssen vor einem ganz besonderen Bergpanorama. Und es muss nicht immer Skifahren sein: Egal ob Rodeln, Winterwandern oder Langlaufen, Kitzbühel erfreut Bewegungshungrige und Naturliebhaber.

… und die legendären Kitzbühel Events des Winter 23/24

Der KAISERHOF verbindet den Charme und die Tradition von Alt-Österreich mit viel Komfort und den Highlights des international renommierten Kitzbühel. Das Winter-Erlebnis ist großartig: Vom idyllischen Kitzbüheler Adventmarkt über den Lichtzauber in der Innenstadt zu Neujahr bis hin zum Snow Polo World Cup von 11. bis 14. Jänner 2024, von der Hahnenkamm-Rennwoche von 15. bis 21. Jänner 2024 über das Trabrennen auf Schnee am 04. Februar 2024 bis hin zum Streif Vertical Cup am 25. Februar 2024. Das Team des KAISERHOF ist bekannt für seine leidenschaftliche Gastfreundschaft. Menschen, die lieben, was sie tun, setzen alles daran, ihren Gästen ein unvergessliches Urlaubserlebnis zu bieten.

Bild Fotograf Michael Preschl/ Hotel KAISERHOF Kitzbühel

Quelle © mk Salzburg