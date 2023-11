Winterurlaub in der Region Villach: Top-Angebote für Familien – budgetschonend und schneesicher

Erst auf die Skipiste, dann in die Therme. Kaltes Vergnügen und wohliges Aufwärmen liegen in der Region Villach – Faaker See – Ossiacher See ganz nah beieinander. Denn neben besten Wintersport-Bedingungen finden Urlauber auch feinste Entspannungs-Möglichkeiten in den wohltemperierten Thermalbädern. Action, Spaß, Ruhe – egal in welchen Modus man im Winterurlaub schaltet, in und rund um Villach werden alle Wünsche erfüllt.

Ski-Spaß auf der Gerlitzen Alpe – schneesicher und nachhaltig

52 bestens präparierte Pistenkilometer, 32 Skiabfahrten in allen Schwierigkeitsgraden und dazu 15 Kilometer naturbelassene Skirouten – das Pistennetz der Gerlitzen Alpe verspricht Winter-Spaß pur. Vom 1. Dezember 2023 bis 1. April 2024 können Urlauber hier mit Schneesicherheit rechnen, da moderne und sparsame Beschneiungssysteme den frühen Saisonstart sichern. Für die neue Wintersaison wurden die Beschneiungsanlagen ausgetauscht, wodurch jetzt bis zu 90 Prozent Energie im Vergleich zu den herkömmlichen Schneeerzeugern eingespart wird. Zudem werden alle Anlagen und Lifte mit 100 Prozent Ökostrom betrieben. Damit zählt die Gerlitzen Alpe im Bereich Nachhaltigkeit zu den Vorreitern der Branche.

Super-Angebote für Familien und Anfänger: Kinder übernachten und fahren kostenlos

Wer seinen Kindern das Skifahren schmackhaft machen will, ist in den Villacher Skibergen am richtigen Ort. Das fängt mit dem starken Familien-Angebot an: Denn in den Zwischensaisons bekommen Kinder bis zum 6. Lebensjahr in einem der teilnehmenden Erlebnis CARD-Partnerbetrieben nicht nur die Übernachtung im Doppelzimmer oder Apartment geschenkt, sondern auch die Gerlitzen Bambini Skikarte kostenlos dazu. Bei einem gebuchten Skikurs in der Ski- und Snowboardschule Gerlitzen oder der Sportschule Aichholzer gibt es außerdem die Ausrüstung gratis ausgeliehen. Aktions-Termine: 1. bis 23. Dezember 2023, 7. bis 26. Januar 2024, 17. März bis 1. April 2024. Passend dazu haben sich die Gerlitzen Alpe-Bergbahnen für das „Welcome Beginners“-Gütesiegel zertifizieren lassen. Dieses zeigt an, dass das Skigebiet tatsächlich für Anfänger und Wiedereinsteiger geeignet ist. Die Gerlitzen Alpe erfüllte die strengen Auflagen als erstes Kärntner Skigebiet.

Im Erlebnisraum Faaker See erhalten Kinder bis 15 Jahre im Skiurlaub gegen Vorlage der Erlebnis CARD einen kostenlosen Skipass für das Dreiländereck, der für die gesamte Aufenthaltsdauer gilt (Gültigkeitszeitraum 8. Januar bis Saisonende 2024). Auch die Skiausrüstung (Ski, Skischuhe und Stöcken) gibt es bei einem Skikurs der Happy Skischule Dreiländereck oder der Skischule Aichholzer kostenlos. Das Skigebiet bei Arnoldstein im Dreiländereck Österreich, Italien und Slowenien ist sehr familienfreundlich. Es ist ein kleines, überschaubares Skigebiet in den Karawanken mit 17 Abfahrtskilometern, einer Dreier-Sesselbahn und sieben Schleppliften. Ideal für Familien, Genussskifahrer, Anfänger und Wiedereinsteiger.

Unberührte Natur und verschneite Gipfel: Skitouren, Wanderungen und Langlaufen auf dem Dobratsch

In der Region Villach – Faaker See – Ossiacher See geht es nicht nur fröhlich die Pisten hinunter. Im Naturpark Dobratsch bleibt man auch mit deutlich weniger km/h sportlich: Skitourengeher, Langläufer, Schneeschuh- und Winterwanderer finden hier, eingerahmt von unberührter Natur und verschneiten Bergen, optimale Bedingungen. Startpunkte sind die Rosstratte am Ende der Villacher Alpenstraße und der Bereich Alpengarten. Alles ist bequem mit dem Bus erreichbar. Und egal, auf welchem Weg man zum Gipfel kommt, oben treffen sich alle im Gipfelhaus wieder – auf einen heißen Glühwein und Kärntner Schmankerl. Wer einmal Kärntner Nudeln probieren will, dem seien auch das Almgasthaus Rosstratt’n und die Aichingerhütte ans Herz (und den Magen) gelegt.

Zum Aufwärmen in die Thermen – mit Ski-Kombiticket

Der Ablauf eines gelungenen Winterurlaubstag: Erst raus in den Schnee, danach rein ins warme Wasser der Thermalbäder. Die Region Villach – Faaker See – Ossiacher See bietet dafür die perfekte Kombination. Nach einem Tag im Schnee locken mit der KärntenTherme, dem ThermenResort Warmbad-Villach und dem Thermenhochtal Bad Bleiberg gleich mehrere Orte zum Aufwärmen und Spaß haben.

In der KärntenTherme heißt das Motto „Fit, Fun & Spa“ – mit Riesen-Röhrenrutschen, Crazy Winter und 2.000 Quadratmeter Spa- und Saunafläche. Im ThermenResort Warmbad-Villach wärmt und belebt das Thermal-Urquellbecken. Dazu gibt es ein Kur- und Therapiezentrum und ein Beautycenter. Im Wellnessort Bad Bleiberg locken schöne Gesundheitshotel wie das Vivea Bad Bleiberg und das kürzlich wiedereröffnete F.X. Mayr Retreat-Hotel BLEIB BERG.

Tipp: Mit dem Ski-Thermen-Kombiticket der Gerlitzen Alpe (für zwei, drei oder vier Tage) ist der tägliche Eintritt in den Fun-Bereich der KärntenTherme frei.

Ohne Auto zur Piste – viele Vorteile durch Erlebnis CARD

Skifahren auf der Gerlitzen Alpe, da können die Urlauber ihr Auto getrost in der Garage stehen lassen. Die Skibusse verbinden in der Ferienzeit die Ossiacher See-Orte (Ossiach, Steindorf, Bodensdorf, Sattendorf, Annenheim), den Großraum Villach sowie den Faaker See mit der Kanzelbahn. Kostenlos, versteht sich. Das gilt ebenso für den Skibus, der vom Faaker See ins Skigebiet Dreiländereck fährt. Auf den Dobratsch geht es mit den (kostenpflichtigen) Postbussen vom 1. Dezember 2023 bis zum 31. März 2024 Mittwoch bis Sonntag, in den Ferien täglich). Erlebnis CARD Besitzer fahren auch hier kostenlos, genauso wie mit den S-Bahn-Linien durch ganz Kärnten.

Die Erlebnis CARD Winter bekommt jeder, der sich in einem teilnehmenden Betrieb einbucht. Neben den Vorteilen im öffentlichen Nahverkehr kann man zudem unterschiedliche Freizeitaktiven kostenlos nutzen, wie Schneeschuhwandern, Langlaufen, geführte Skitouren oder Yoga im Berg.

Bild Skifahren im Dreiländereck Österreich, Italien und Slowenien: Das Gebiet ist ideal für Familien. © Region Villach Tourismus, Michael Stabentheiner

Quelle genböck pr + consult GmbH