Winterzauber Gnadenalm

Alpin Life Resort Lürzerhof: Urlaub in Salzburgs verschneiter Bergwelt

Ob sportlich oder ganz relaxed: Ab Dezember dürfen sich Gäste des Alpin Life Resort Lürzerhof in Untertauern über eine dicke Schneedecke freuen. Insbesondere die Gegend rund um die hoteleigene, etwa vier Kilometer entfernte Gnadenalm in Obertauern gilt als winterliche Erlebnishochburg. Dort auf 1.275 Metern reicht das Angebot von Langlaufen über Biathlon, Eisstockschießen, Rodeln sowie Pferdeschlittenfahren bis hin zu Schneeschuh- und Winterwanderungen.

Wer‘s lieber ruhiger angehen möchte, erfreut sich in der Sonnenliege an der belebenden Bergluft oder genießt regionale Spezialitäten im zugehörigen Restaurant – die urige Hütte wird auch in der kalten Jahreszeit bewirtschaftet. Lürzerhof-Gäste können im Rahmen der Happy Alpin Days-Pauschale einmal pro Woche das Sechs-Gänge-Menü gegen einen authentischen Fondueabend auf der Gnadenalm eintauschen. Den krönenden Abschluss eines ereignisreichen Tags erleben Urlauber im 4.000 Quadratmeter großen Premium Spa des österreichischen Hideaways. Empfehlung von Hoteliersfamilie Habersatter: Erst ein Showaufguss in der Event-Sauna, dann eine Erfrischung im Naturbadeteich und schließlich im beheizten Outdoor-Whirlpool mit Blick auf die verschneite Salzburger Bergwelt entspannen. www.luerzerhof.at

Auf die Bretter, fertig, los

Kaum fallen die ersten Schneeflocken, heißt es für viele: Ski-Anorak an, Bretter an die Füße und los geht’s. Die weiße Pracht kommt rund um Obertauern in der Regel jedes Jahr im Dezember und säumt die Hänge zwischen 1.000 und 2.500 Metern Seehöhe sogar bis Mai – optimale Bedingungen für Wintersportler. Ausgehend von der hoteleigenen Gnadenalm des Lürzerhofs starten Langläufer in das 20 Kilometer lange Höhenloipennetz. Alternativ befindet sich direkt vor dem Resort ein Einstieg in die 62,3 Kilometer lange Tauernloipe mit Streckenabschnitten unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade. Nahe der Hochalm sind optional auch zahlreiche Skitouren möglich. Außerdem Teil der Gebirgshütte: ein Biathlonzentrum inklusive Schießstand und Ausrüstungsverleih. Während Profis auf knapp 1.300 Metern ihr effektives Höhentraining absolvieren, werden Anfänger von Lehrern vor Ort in die Sportart eingeführt. Für alle, die sich auf der Piste wohler fühlen, bietet die Region einen kostenfreien Bus zum etwa zehn Minuten entfernten Skigebiet Obertauern samt Gamsleiten 2, einer der steilsten Pisten Europas. Wahlweise stehen die kumulierten 760 Pistenkilometer des Verbunds Ski Amadé zur Verfügung. Die nächstgelegene Skischaukel liegt ebenfalls nur zehn Autominuten entfernt in Radstadt-Altenmarkt.

„Scenic Route“ durchs Winterwunderland

Das Knirschen des Neuschnees unter den Füßen und das wohltuende Klima der Salzburger Bergwelt wirken schon fast meditativ. Bei ausgedehnten Wandertouren lässt sich dieses Gefühl in voller Intensität erleben. Durch tief verschneite Winterwälder und vorbei an gefrorenen Bächen erforschen Freunde des sanften Alpinsports die Natur rund um die Gnadenalm in Obertauern. Erfahrene Schneeschuhabenteurer leihen sich die ovalen Läufer vor Ort aus und entdecken auf unbetretenen Pfaden die Schönheit der Hochalm. Neulinge erhalten auf geführten Touren eine Einführung in die richtige Technik. Tipp: Einmal wöchentlich ist der begleitete Ausflug an malerische Flecken in der Umgebung für Gäste des Alpin Life Resort Lürzerhof gebührenfrei. Wer lieber sitzend auf Erkundungsreise geht, genießt eine einstündige Pferdeschlittenfahrt durchs Gnadenalmgebiet inklusive „Wegschnapserl“. Besonders romantisch wird es im Dunkeln unterm Sternenhimmel.

Spaß für die ganze Familie

Neben Pistenspaß und Winterwandern bietet eine Runde auf dem Schlitten oder Rodel Abwechslung vor allem für Familien mit Kindern. Eineinhalb Kilometer Abfahrtspaß warten täglich ab 11 Uhr auf der Naturrodelbahn der Gnadenalm – übrigens die einzige in ganz Obertauern. Sobald abends die Flutlichter angeknipst werden, verwandelt sich die abwechslungsreiche Strecke in ein besonderes Abenteuer. Schlitten können vor Ort ausgeliehen werden, von Gästen des Wellnesshotels Lürzerhof sogar kostenfrei. Vor der rasanten Abfahrt geht es mit dem „Skidoo“-Motorschlittentaxi hoch auf den Berg. Ebenfalls im Angebot: Eisstockschießen auf der eigenen Bahn. Der Gesellschaftssport blickt in der Region auf eine lange Tradition zurück. Immer wieder ist die Anlage Austragungsort sogenannter „Bratlschießen“, bei denen zwei Mannschaften um die Zeche einer Runde Schweinebraten spielen. Im Restaurant Gnadenalm treffen sich dann Jung und Alt für regionale Leckerbissen sowie selbstgebrannte Edelbrände und Liköre.

Bild Schneeschuhwandern, Langlaufen, Rodeln: Bei ihren Winteraktivitäten haben Gäste des Alpin Life Resort Lürzerhof rund um die hoteleigene Gnadenalm im österreichischen Obertauern die Qual der Wahl. © Alpin Life Resort Lürzerhof

