Die Vielfalt des Herbsts bei Falkensteiner

Atemberaubende Landschaften, moderate Temperaturen und keine Menschenmassen: Die Herbstsaison wird immer beliebter bei Reisenden. Wer im Herbst Urlaub macht, hat nicht nur wunderschöne Panoramen mit verfärbten Blättern, klarer Luft und das schönste Schauspiel der Natur vor sich, sondern kann die Regionen und ihre Besonderheiten oft abseits der Touristenströme genießen. Wie vielfältig die bunte Jahreszeit sein kann, zeigen die Falkensteiner Hotels & Residences.

Traditionelles Törggelen in Südtirol

Im 5* Falkensteiner Hotel Kronplatz in Südtirol können Gäste die herbstliche Atmosphäre beim traditionellen „Törggelen“ genießen. Hierbei steht die Verkostung regionaler Köstlichkeiten im Fokus, darunter die traditionellen Südtiroler Schlutzkrapfen, herzhafte Hauswürste mit Kraut, traditionelle „Tirtlan“ (Teigtaschen), eine deftige „Schlachtplatte“ oder die typischen „Keschtn“ (Kastanien). Im „for all“ Wellness- & Aktivhotel können Gäste die tief verwurzelte Südtiroler Tradition noch bis Anfang November gebührend feiern.

Genussradeln im Mühlviertler Hochland

Ein Muss für alle Radfreunde und Feinschmecker: Das 4*S Falkensteiner Genuss & Wohlfühlhotel Mühlviertel liegt inmitten von Hügellandschaften und Gustostückerln – perfekt für gemütliches Genussradeln im Herbst. Nach einer entspannten Radtour geht es dann in die hoteleigene Wohlfühloase: Das Acquapura Natur SPA. Empfehlenswert sind vor allem die Treatments & Rituals, die ausschließlich auf Naturprodukten basieren, dem persönlichen Ungleichgewicht entgegenwirken und auf individuelle Bedürfnisse abgestimmt werden.

HoamArt am Katschberg

Auch in den beiden Falkensteiner Familienhotels am Katschberg, dem Cristallo und dem Funimation Katschberg, wird der Herbstbeginn gefeiert. In der Region findet jedes Jahr die „HoamArt“ statt. Das Fest bietet seinen Gästen die einzigartige Möglichkeit, die Schönheit der Region, ihre Kultur und nachhaltige Entwicklung kennenzulernen sowie eine Vielzahl von Veranstaltungen und kulinarische Spezialitäten zu genießen. Traditionelles Handwerk, das Katschberg-Bläsertreffen, der spektakuläre Almabtrieb, Ponyreiten auf der Pritzer Hütte und das Straßenfest Nockalm sind nur einige Veranstaltungen, die jedes Jahr die Besucher_innen begeistern.

Abenteuerliches Mountainbiken am Nassfeld

Das 4*S Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia am Kärtner Nassfeld ist der ideale Ausgangspunkt für alle begeisterten Mountainbiker und Radfans: Insgesamt 46 markierte Mountainbike- und Radtouren – davon acht Single Trails – können in allen Könnens-Stufen und Höhenlagen befahren werden. Naturliebhaber nutzen das gut gepflegte 950 Kilometer große Radwegenetz, um abzuschalten und sich von der Flora, Fauna und Kultur der Region begeistern zu lassen.

