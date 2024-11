Winterzauber im Garten – fünf Tipps für die kalten Tage von PERGOLUX

Winterzeit ist Gartenzeit – nicht unbedingt, könnte man meinen. Wenn es draußen kalt und nass ist, bleibt man doch lieber drinnen und macht es sich auf der Couch gemütlich. Doch auch jetzt ist es wichtig, hin und wieder nach draußen zu gehen, senkt Bewegung doch nachweislich das Erkältungsrisiko. Wer einen eigenen Garten hat, kann hier optimal die kühle Winterluft genießen, denn auch von Dezember bis Februar gibt es dort einiges zu tun. PERGOLUX stellt 5 Tipps für kalte Tage vor.

1. Vögel füttern und Nistkästen reinigen

Im Winter haben jene Vögel, die nicht in den Süden gezogen sind, Schwierigkeiten, ausreichend Nahrung zu finden. Sie freuen sich deshalb besonders über aufgestellte Schalen oder sogar ein Futterhäuschen mit Sonnenblumenkernen, Getreidesamen oder Nüssen. Die vielen Piepmatze beim Picken zu beobachten, macht dann großen Spaß. Damit sie auch im Frühjahr wiederkommen, rät es sich außerdem, Nistkästen von verlassenen Nestern zu befreien. Mit etwas Glück gibt es dann auch süßen Nachwuchs im eigenen Garten.

2. Topfpflanzen winterfest machen

Besonders empfindliche tropische Pflanzen wie Zitrusbäume und Palmen können durch Frost Schaden nehmen und sollten bereits seit Mitte Oktober in ein warmes Winterquartier, bspw. einen Wintergarten oder ein Gewächshaus, umgezogen sein. Mediterrane Pflanzen wie Oleander, Malven oder Hibiskus vertragen auch niedrigere Temperaturen und müssen erst Ende November an einen wärmeren Standort wechseln. Einige Grüngewächse wie der Bambus sind winterhart und können auch bei Minusgraden im Freien bleiben. Wer hier auf Nummer sicher gehen will, wickelt die Töpfe in Kokosmatten ein, damit sie auch bei längeren Frostperioden nicht durchfrieren. Und nicht vergessen: Zum Winter alte oder kranke Triebe abschneiden, damit im Frühjahr neue nachtreiben können.

3. Gartengeräte pflegen

Im Winter bleibt Zeit für die Aufgaben im Garten, die über das Jahr liegengeblieben sind. Werkzeuge danken es mit längerer Lebensdauer, wenn sie von Harz und Schnittresten befreit werden. Stumpfe Klingen können geschärft, bewegliche Teile gefettet werden. Elektrische Geräte wie Mähroboter sollten kältesicher verstaut werden, um die Haltbarkeit der Batterien zu erhöhen. Gut gerüstet steht der Gartensaison im nächsten Jahr dann nichts mehr im Wege.

4. Neu pflanzen

Bis Ende November ist der richtige Zeitpunkt, um Frühjahrsblüher, wie Narzissen, Tulpen oder Hyazinthen in die Erde zu setzen. Damit sind die ersten Farbakzente fürs neue Jahr schonmal gesetzt. Immergrüne Pflanzen wie Efeu, Knöterich oder Kirschlorbeer lassen sich übrigens ganzjährig einsetzen, vorausgesetzt, der Boden ist nicht gefroren.

5. Garten dekorieren und Winterfeeling draußen genießen

Was ist schöner als ein verschneiter Garten? Ein verschneiter Garten im Lichterglanz! Lichterketten über Bäumen und Sträuchern, Sterne oder auch andere ausgefallene Leuchtfiguren sorgen für Gemütlichkeit und Vorweihnachtsstimmung.

Und übrigens: Das Winterfeeling kommt noch besser rüber, wenn man nicht bloß vom Wohnzimmerfenster aus genießt, sondern mittendrin ist, bspw. unter einer freistehenden Pergola mit Glaswänden von PERGOLUX. Wenn Wolldecke und warmer Wintertee hier nicht ausreichen, kann auch ein in die Pergola integrierter Heizstrahler unterstützen.

Auch wenn der Garten im Winter ruhig und verlassen wirkt, gibt es hier doch einiges zu tun und bietet auch Zeit und Raum zum Genießen. Die, die das jetzt noch nicht ganz überzeugt hat – der nächste Frühling kommt ganz sicher!

