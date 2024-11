My Arbor: Kraft der Natur und festliche Stimmung in Südtirol

Während im 5-Sterne-Baumhotel die festlichen Vorbereitungen auf Hochtouren laufen, wird auf dem Brixener Domplatz der Aufbau der 44 Häuschen für den Original-Christkindlmarkt vorgenommen, um alles für die festliche Eröffnung am 28. November bereit zu haben. Denn pünktlich um 17 Uhr gehen morgen auf dem ältesten Weihnachtsmarkt Italiens die Lichter an. Der Original-Christkindlmarkt begleitet Einheimische sowie ihre Gäste aus nah und fern durch die besinnliche Adventszeit und bis ins neue Jahr. Sein zauberhaftes Ambiente endet mit dem Fest der Heiligen Drei Könige am 6. Januar 2025.

Das familiengeführte Südtiroler Hideaway auf Stelzen liegt idyllisch und beinahe geborgen inmitten schneebedeckter Baumwipfel – nur wenige Minuten mit dem Auto entfernt. Das exklusive 5-Sterne-Hotel lädt seine Gäste ein, die besinnliche Weihnachtszeit in einer einzigartigen Atmosphäre zu erleben. Umgeben von majestätischen Bergen und unberührter Natur, bietet das Hotel den perfekten Rückzugsort für all jene, die sich nach Erholung und festlicher Stimmung sehnen.

Aus den großzügigen Panoramafenstern der 104 eleganten Suiten, des 2.500 Quadratmeter großen Spa Arboris oder des Restaurants haben die Gäste jederzeit einen Blick auf die bunten Lichter des Domplatzes oder genießen den Winterzauber der Dolomiten. Hier lässt sich der Alltag vollständig hinter sich lassen, während man die verschneite Landschaft in vollen Zügen genießt. Das Hotel liegt unmittelbar an der Piste, mit dem Skigebiet Plose direkt vor der Haustür, das auf Skiern mühelos erreichbar ist. Die Plose ist ein echter Geheimtipp und kein klassischer Skiort voller Trubel.

Am 5. Dezember öffnet die Plose mit 43 Pistenkilometern und der längsten Talabfahrt Südtirols.

Der Pistenspaß dauert für die Gäste des Hotels bis zum 23. März 2025 und ist dank seiner Höhenlage besonders schneesicher. Rodelfreunde können sich auf der Rodelbahn RudiRun vergnügen, Langläufer kommen auf traumhaften Loipen zwischen Dolomiten und Hochalmen voll auf ihre Kosten, und Genusstourengeher freuen sich über vielseitige Skitouren.

Zurück im Hotel tauschen die Gäste ihre Skikleidung gegen flauschige Bademäntel und wärmen sich bei einer Tasse Tee in der Wellness-Oase Spa Arboris auf – Regeneration garantiert. Der Winterurlaub in den Bergen ist eine wunderbare Gelegenheit, die winterliche Natur zu genießen, aktiv zu sein und sich zu entspannen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.my-arbor.com, @my_arbor.

Bild My Arbor Winter Outdoor ©BP

Quelle achter-zens Public Relations