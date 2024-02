Smarte Lunge für Bioreaktoren: promovierte Bioprozess-Expertin Yasemin van Heuvel wechselt zu BioThrust

BioThrust will mit seinem bionischen Bioreaktor skalierbare & bezahlbare Stammzelltherapien ermöglichen

Das RWTH-Aachen Spin-Off BioThrust, das erst kürzlich eine Seed-Finanzierung von Frank Thelen’s VC-Fonds Freigeist ergattern konnte, bekommt Verstärkung von der promovierten Bioprozess-Expertin Yasemin van Heuvel.

Yasemin hat ihren Master in Biologie an der RWTH Aachen absolviert, an der Leibniz Universität Hannover in Kollaboration mit der TH Köln promoviert und dort an der Entwicklung und Optimierung von genetisch veränderten Produktions-Zelllinien für Biologika im Bereich der Gentherapie geforscht. Bei BioThrust übernimmt Yasemin fortan die Laborleitung und arbeitet eng mit potenziellen Kunden aus der Akademie und Industrie zusammen, um bestehende Prozesse zur Kultivierung von sensiblen Zellkulturen, insbesondere Stammzellen, auf die blasenfreie Begasung mit dem bionischen BioThrust-Reaktor zu optimieren und neue Prozesse zu entwickeln.

Dank der patentierten Begasungstechnologie von BioThrust soll der Zellertrag deutlich gesteigert und eine industrielle Skalierung ermöglicht werden, was unter anderem der Entwicklung von allogenen Stammzelltherapien zugutekommen wird.

Stammzelltherapien ermöglichen die Heilung von bisher kaum therapierbaren Erkrankungen wie Makuladegeneration, Myokardinfarkt, Diabetes I, Rückenmarksverletzungen, Multiple Sklerose und verschiedenen Krebsarten wie Leukämie. Bislang ist die Herstellung von Stammzellen jedoch sehr zeitaufwendig, kostspielig und nur in kleinem, personalisiertem Maßstab möglich. Der BioThrust Bioreaktor hingegen verfolgt einen neuartigen bionischen Ansatz und ermöglicht somit erstmals physiologische Bedingungen für die Vermehrung der Zellen in einem industriell nutzbaren Rührreaktor, was eine zukünftige kostengünstigere Produktion und Behandlung vieler Patient:innen ermöglichen wird. Für die Stammzellen wird eine Umgebung geschaffen, die der des menschlichen Körpers ähnelt und somit das optimale Wachstum fördert.

„Yasemin unterstützt uns als Bioprozess-Expertin in der Zellkultivierung. Mit ihrem Background stärkt sie das Team hinsichtlich komplexen biopharmazeutischen Produktionsverfahren. Sie hilft uns zudem bei der Bedarfsermittlung potenzieller Kunden und plant unsere internen und externen biologischen Versuche“ – Dr.-Ing. Patrick Bongartz, CEO von BioThrust.

„Ich freue mich sehr, für das junge und sehr inspirierende Unternehmen BioThrust zu arbeiten und mit diesem weiter wachsen zu dürfen! Ich bin von der innovativen Bioreaktor-Technologie absolut begeistert und hoffe, für dieses Unternehmen mit meinen Kenntnissen im Bereich der Biotechnologie, Zell- und Gentherapie theoretisch und praktisch eine große Unterstützung zu sein.“ – Dr. rer. nat. Yasemin van Heuvel, Bioprozessexpertin von BioThrust.

BioThrust wird mit der Unterstützung von Freigeist und Yasemin in den nächsten Monaten erste Pilotprojekte mit industriellen Zellkulturproduzenten realisieren und das Team weiter aufbauen. Schon im nächsten Halbjahr soll die Leistungsfähigkeit der Plattform bei den klinisch relevanten humanen Stammzelltypen demonstriert und der erste Bioreaktor für die Therapieentwicklung auf den Markt gebracht werden. Die drei Gründer sind hierfür weiterhin auf der Suche nach Produktentwicklungs-Ingenieuren, Biotechnologen und Elektrotechnikern, um ihre Mission “Stem cell therapies for everybody” schnellstmöglich zu erreichen.

Quelle Freigeist Capital III GmbH