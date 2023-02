Yoordi – Seed-Runde erfolgreich abgeschlossen

Pünktlich zum Jahresanfang sichert sich Yoordi eine Seed-Finanzierung im Millionen-Bereich.

Die Gründer Jörg Wasmeier und Elisa Chiarelli planen mit der Finanzierung den weiteren Ausbau der Marktführerschaft im Self-Ordering Bereich. Mit Yoordi können Gäste beim Restaurantbesuch selbständig per QR-Code bestellen und bezahlen. Betreiber können ihre Effizienz steigern sowie den Personaleinsatz optimieren. Dazu sind Umsatzsteigerungen von bis zu 30% und höhere Trinkgelder erreichbar.

Die flexible All-In-One Lösung ist anpassbar auf die Prozesse jedes Gastgewerbes und skaliert auch für grössere Ketten, wie u.a. bereits im Einsatz bei Migros, ZFV, Valora und Familie Wiesner Gastronomie. Ob serviert, Self-Service, Vorbestellung oder für ganze Marktplätze, Yoordi unterstützt die Gastronomie vom Food Truck bis hin zur Flughafenverpflegung.

„Wir sind zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Gäste bezahlen immer öfter digital und Betreiber beginnen die Vorteile der Digitalisierung für sich zu erkennen. Wir freuen uns riesig über die Unterstützung unserer starken Investoren, die uns in den weiteren Wachstumsschritten zur Seite stehen.“ – CEO, Elisa Chiarelli

Ein Wachstumsmarkt, der in Zeiten von Fachkräftemangel unabdingbar wird. Nur so kann sich die Berufsgruppe neu erfinden und wieder an Attraktivität gewinnen. So sehen dies auch die Investoren. Neben Business Angels u.a. Mitglieder von SICTIC und Aare Ventures, zählen auch Branchengrössen wie Bianchi und forty:one zu den Investoren.“

Quelle Yorrdi AG