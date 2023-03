Im März beginnt die Kirschblütenzeit – der perfekte Zeitpunkt, um mit unserer liebsten japanischen Nudelsuppe in den Frühling zu starten. Denn die plant-based Instant Ramen von yummy gibt es jetzt im Upgrade. Die drei Sorten Chickless, No Pork und Unbeefed waren ohnehin schon unglaublich gut im Geschmack und sind jetzt einfach unschlagbar lecker. Dabei hat yummy sich diesmal noch stärker an der asiatischen Küche orientiert und den Geschmack intensiviert. Gleichzeitig bleiben die Gesundheitsfaktoren genauso vorteilhaft erhalten, wie sie immer schon waren: vegan, glutenfrei, palmölfrei, reich an Proteinen und mit minimalem CO2-Fußabdruck.

Ob Lunch im Office, Abendessen zu Hause oder einfach unterwegs: die Instant Ramen von yummy sind unser absoluter Favorit für die schnelle, vegane und vollwertige Küche. Auch bei großem Hunger. 500ml heißes Wasser aufgießen, umrühren und nach ein paar Minuten sind die Ramen fertig.Passend dazu gibt es den praktischen To Go Becher , den man mit heißem Wasser befüllen und Ready To Eat mitnehmen kann.

Yummy wurde 2021 von Sebastian Büchte, Pascal Lehmann und Patrick Sbosny in München gegründet. Das Trio vereint jahrzehntelange Erfahrung in der Sterneküche mit E-Commerce- sowie Management-Know-How und hat sich zum Ziel gesetzt, gesunde Ernährung schneller, einfacher und leckerer zu machen. Das Sortiment umfasst drei Sorten Instant-Ramen, die alle den Nutri-Score A erhalten und sättigende Mahlzeiten sind. Alle Sorten sind vegan, glutenfrei und Ballaststoff- sowie Eiweisquellen.

yummy – good for you and good for the planet!