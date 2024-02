Bereit für die Fastenzeit

Heilfasten, Intermittierendes Fasten, Digital Detox – die Fastenzeit bietet viele Möglichkeiten für einen bewussten Verzicht. Mit den veganen Instant Ramen von yummy gönnen wir uns in den kommenden 40 Tagen eine gesunde Mahlzeit pro Tag und müssen vor allem im leckeren Geschmack nicht zurückstecken. Die verschiedenen Sorten sind einfach zuzubereiten, passen perfekt in unsere vollwertige Küche zu Hause und sind auch ideal fürs Office oder unterwegs. Dabei stehen bei yummy stets die Gesundheitsfaktoren im Vordergrund, denn alle Produkte sind vollkommen frei von tierischen Zusätzen, Gluten oder Palmöl, dafür reich an Proteinen und kommen mit einem minimalen CO2-Fußabdruck. Da steht der Fastenzeit nichts mehr im Weg.

A Ramen a day – die yummy Klassiker

Chickless Ramen

Die Chickless Ramen sind unser absoluter Favorit und kommen trotzdem ganz ohne Huhn oder Ei aus. Asiatische Vollkornreisnudeln werden mit würzigem Ingwer und einem Hauch Kokosnuss verfeinert für eine unverwechselbar leckere Note.

Tom Yummy Ramen

Diese rein pflanzliche Variante ist für alle Tom Kha Gai Fans ein absolutes Muss. Feuriges Chili, herzhafte Paprika und frisches Zitronengras bringen den heissbeliebten Klassiker in einer praktischen, schnellen und gesunden Version.

Me So Ramen

Sanfter Miso-Geschmack wird kombiniert mit Pflanzenhack und Nori Algen für einen milden Geschmack. Damit unser Zen wieder zurück in die Balance kommt.

No nasties needed – das macht die veganen Instant-Ramen von yummy so gut für uns und für die Umwelt

100% rein pflanzlich und glutenfrei

Nutri-Score A

Protein- und Ballaststoffquelle

frei von Zusatzstoffen, künstlichen Aromen oder Palmöl

hervorragend im Geschmack durch natürliche Zutaten

einfach zuzubereiten (heisses Wasser hinzugeben, kurz umrühren und 5 Minuten warten. Fertig ist das Nudelglück.)

minimaler Co2-Fußabdruck durch rein getrocknete Lebensmittel in einer 100% recyclebaren Verpackung

Über yummy

Yummy wurde 2021 von Sebastian Büchte, Pascal Lehmann und Patrick Sbosny in München gegründet. Das Trio vereint jahrzehntelange Erfahrung in der Sterneküche mit E-Commerce- sowie Management-Know-How und hat sich zum Ziel gesetzt, gesunde Ernährung schneller, einfacher und leckerer zu machen. Das Sortiment umfasst drei Sorten Instant-Ramen, die alle den Nutri-Score A erhalten und sättigende Mahlzeiten sind. Alle Sorten sind vegan, glutenfrei und Ballaststoff- sowie Eiweisquellen. yummy – good for you and good for the planet!

Die yummy Produkte sind Online unter yummyeats.co erhältlich. Sie kosten ab 29,90 € (6er Mix).

